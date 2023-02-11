Аванс по зарплате 2023: как выплачивается, размер, сроки

С 1 января 2023 года НДФЛ в России начали взимать не только с основной части зарплаты, но и с аванса. Как выплачивается аванс в новом году, его размеры и сроки выплаты - читайте в материале «Рамблера».

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Что такое аванс?

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Аванс - то есть выплату зарплаты за первую половину месяца - с января начали начислять на новых условиях всем россиянам, которые работают по Трудовому кодексу.

По российским законам, выплата частей официального заработка должна происходить каждые полмесяца, а период между датой начисления и датой выплаты зарплаты не может быть дольше 15 дней.

Сумма аванса должна высчитываться в соответствии с фактически отработанным временем. Также аванс могут рассчитывать по фиксированному проценту от оклада, но и в этом случае необходимо, чтобы он был пропорционален сумме за фактически отработанное время.

«Известия» отмечают, что российские компании нередко устанавливали размер аванса на отметке в 40 процентов от зарплаты, но новые правила должны повысить эту ставку: размер аванса не должен противоречить отрезку отработанному времени, а с вычетом НДФЛ может оказаться так, что работник получит деньги лишь за треть месяца, отработав половину.

Также «Известия» подчеркнули, что многие компании теперь не смогут выплачивать фиксированную сумму аванса, так как после удержания налога с него сумма к выплате больше не сможет соответствовать оговоренной.

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Бухгалтер Виктория Павлова рассказала «Российской газете», что работодатели в компаниях, где аванс был маленьким, могут просто увеличить его размер, чтобы работникам было комфортнее.

«РГ» отмечает, что у бухгалтеров не будет проблем с переходом на новую схему выплаты НДФЛ, если бухгалтерский учет в компании автоматизирован.

Аванс 2023: что изменилось

В 2023-м уплату НДФЛ за работников компаний в России разделили на два раза - и с аванса, и с окончательной выплаты

По старым правилам, так как месяц не истек, аванс не считали полученным, поэтому подоходный налог на него не начисляли и не вычитали. Теперь же доход является полученным в фактический день выплаты - этот тот день месяца, когда деньги пришли на счет работника или когда ему выдали зарплату наличными.

Раньше компании должны были перечислять НДФЛ в бюджет на завтра после его полной выплаты (самое позднее), теперь же - не позднее 28 числа каждого месяца (речь о подоходном налоге за отрезок с 23 числа прошлого месяца по 22 число нынешнего).

Бухгалтерский портал «Клерк.ру» объяснил, как теперь происходит расчет и выплата аванса, на таком примере:

Работнику нужно заплатить за вторую половину февраля 24 тысячи рублей. Свои деньги он получил 10 марта за вычетом НДФЛ в 13 процентов (3 120 рублей), поэтому на карту ему пришло 20 880 рублей.

Аванс сотрудника за первую половину марта составил 22 тысячи рублей, из него потребовалось вычесть НДФЛ в 2860 рублей. Свой аванс он получил 20 марта в сумме 19 140 рублей.

Бухгалтеры подчеркивают, что новые правила не меняют размер налога или размер зарплаты, при этом аванс становится меньше из-за уплаты НДФЛ, а размер основной части - больше.

В примере выше из зарплаты работника вычли такой же НДФЛ, как и прежде, просто раньше это делалось единовременно и налог составлял 5980 рублей сразу.