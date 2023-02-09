В Госдуму внесен законопроект о возможности тратить маткапитал на автомобиль

В число допустимых целей расходования материнского капитала предлагают включить приобретение автомобиля. Такой законопроект внесен в Госдуму.

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Автором законопроекта выступила глава Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Она объяснила, что об этом просят граждане в обращениях к народным избранникам. По оценке парламентария, автомобиль нужен семьям и в крупных городах, и в селах: в первых - из-за загруженности общественного транспорта, а в сельской местности - из-за нехватки его маршрутов.

Депутат предложила разрешить потратить сертификат именно на отечественный автомобиль. В нем должно быть не более восьми посадочных мест. Согласно инициативе Останиной, опция будет доступной для родителей троих и более детей. И еще одно условие от автора: автомобиль не подлежит продаже или отчуждению другим способом в течение трех лет после регистрации.

По нынешним правилам, маткапитал может быть потрачен на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров для детей-инвалидов. В ряде случаев возможно и получение из этих средств ежемесячных выплат.