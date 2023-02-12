Индексация зарплаты в 2023: процент, кого затронет, правила расчета

Индексация заработной платы призвана компенсировать инфляцию и проводится регулярно. Кого затронет повышение заработной платы в 2023 году, какими нормативами оно регулируется и сколько составит прибавка, разбирался «Рамблер».

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В России ранее были приняты законы, которые устанавливают МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля, а прожиточный минимум на уровне 14 375 рублей. С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат, также на него ориентируются работодатели, принимая решение об индексации зарплаты.

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Что такое индексация заработной платы?

Систематическое повышение заработной платы на процент, который будет не ниже значений инфляции, является не правом, а обязанностью работодателя. Законодательно она закреплена в статье 134 Трудового кодекса России.

«Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами», - отмечается в статье.

При этом индексация должна проводиться «независимо от формы собственности, режима налогообложения и вида деятельности компании» пояснила РБК руководитель и основатель юридической фирмы и правового холдинга «Ерхова и Партнеры» Светлана Ерхова.

Кому положена индексация зарплаты?

Заработная плата должна индексироваться всем сотрудникам, работающим по трудовому договору, даже только что принятым в организацию. При этом зарплата не может быть повышена только руководству компании.

Индексация проводится в соответствии с указом руководителя, все сотрудники должны быть ознакомлены с ним под роспись. Если зарплату повысили не всем, работодателя можно привлечь к ответственности, обратившись в трудовую инспекцию.

Однако, по словам опрошенных РБК экспертов, между бюджетными и коммерческими компаниями существуют различия. В федеральных органах и на госпредприятиях порядок индексации регулируется ТК РФ, а в коммерческой организации — утверждается работодателем.

При этом законодательством не регламентирована частота индексации зарплат, однако общепринятой практикой является их увеличение раз в год.

«Порядок индексации в коммерческих организациях прописывается в локальных нормативных актах, таких как «Положение об индексации», в трудовом или коллективном договоре. Эти акты могут в себя включать основные положения об индексации, формулу расчета, размер и условия ее начисления», - пояснила Светлана Ерхова.

Способы индексации

Руководство компании имеет право самостоятельно определять, что именно подлежит индексации – весь доход сотрудника, в том числе и премии, либо только отдельная его часть, например, оклад. Как именно будет проводиться индексация, прописывается в нормативных документах.

Так, если в договоре указана ежемесячная премия, руководитель может повышать этот показатель, при этом в документации обязательно указывается, что повышение премии — это способ индексации. Чаще всего повышение зарплаты привязывается к прогнозируемому уровню инфляции, прожиточному минимуму или индексу потребительских цен на товары и услуги. При любом способе индексации необходимо подписывать с сотрудниками допсоглашения к трудовому договору и по каждому делать перерасчет зарплаты, отмечает СБИС.

В федеральных органах, учреждениях, на госслужбе решение о размере индексации зарплаты принимает государство.

Если индексация не проводится, то организации грозит штраф до 50 тысяч рублей. Его выписывает инспекция труда или прокуратура при проведении проверок. Однако сотрудники фирмы, не получившие положенных по закону выплат, имеют право взыскать их через суд. В таком случае речь может идти о миллионах рублей.

Когда можно не проводить индексацию?

Индексация зарплаты работодателем может быть приостановлена в том случае, если у организации плохие финансовые показатели. При этом в нормативно-правовых документах они должны быть четко прописаны.

В частности, может быть указано, что «индексация заработной платы проводится при условии получения организацией прибыли за предыдущий календарный год в размере не менее 90% от прибыли, запланированной в финансовом плане». Если этот показатель не достигнут, руководство компании имеет право приостановить плановое повышение зарплат.