Россиянам перечислили возможности получить налоговый вычет

Денежные поступления в личный бюджет за счет налоговых могут составить сотни тысяч рублей, рассказала финансовый эксперт, основатель школы инвестиций Елена Дроздова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала условия для получения сразу двух налоговых вычетов при приобретении квартиры.

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«Вы купили жилье или выплачиваете ипотечный кредит, вы проходили лечение, кто-то в вашей семье учится, вы оплачиваете ребенку кружки или секции, вам выписан рецепт лекарств на специальном бланке или вы оплатили абонемент в спортзал? Если хоть один раз вы ответили да, то вы имеете право на получение налогового вычета», — поделилась специалист.

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Условия

Получить налоговый вычет, со слов Дроздовой, можно при одновременном соблюдении ряда условий. Человек должен являться резидентом России, иметь доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, подтвержденные документами расходы для вычета. Также гражданин должен соблюдать остальные условия для конкретного вычета, а бывают они четырех видов.

Стандартные и социальные вычеты

К стандартным относятся налоговые вычеты для особых категорий людей («чернобыльцы», инвалиды с детства, родственники погибших военнослужащих) и вычеты на детей. К социальным — вычеты за обучение, лечение, спортивный зал, благотворительность, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни сроком от 5 лет.

Имущественные

По словам специалиста, вы имеете право получить налоговый вычет за купленное жилье, в том числе в ипотеку. Если оформлена ипотека, вычетов может быть два: имущественный и за проценты, уплаченные банку.

Сумма, которую можно вернуть, зависит от зарплаты, но составляет не более 650 тысяч рублей, отметила Дроздова. Так, с максимального размера для имущественного вычета — 2 миллионов рублей, получится вернуть 13 процентов — 260 тысяч рублей. По выплаченным банку процентам по ипотеке другой лимит — 3 миллиона рублей. С них можно вернуть 390 тысяч рублей.

К примеру, если зарплата заемщика — 100 000 рублей, ежемесячно подоходный налог по ставке 13 процентов составит 13 000 рублей. Соответственно, в год возможно вернуть не более 156 000 рублей. Получается, при покупке квартиры стоимостью от 2 миллионов рублей максимально доступные 650 тысяч рублей вычета можно получить в течение 5 лет (при условии, что сумма официальной заработной платы останется той же).

«Если недвижимость приобретена в браке можно получить максимально 1 300 000 рублей по вычету. Муж и жена могут оба получить 13 процентов с 2 миллионов рублей за покупку недвижимости и с 3 миллионов за проценты по ипотеке. При этом распределить вычет они могут по своему усмотрению. Важно, что квартира должна быть оформлена в общую долевую собственность», — сообщила эксперт.

С социальными вычетами так нельзя. Они уменьшают доходы только того года, когда было оплачено лечение или обучение. Неиспользованный остаток не получится использовать в следующие годы.

Вычет по ИИС

Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) для покупки акций или облигаций также дает возможность получить налоговый вычет. Он составляет 13 процентов от внесенной на счет суммы, но не может превышать 52 тысячи рублей, уточнила Дроздова. Так, максимальная расчетная сумма — 400 тысяч рублей, 13 процентов от нее — 52 тысячи рублей. Если не воспользоваться этой возможностью, можно просто не платить 13 процентов с полученных доходов по операциям с ценными бумагами.

Оформление

«Оформить налоговый вычет очень просто. Достаточно перейти на сайт "Налог.ру" в личный кабинет, выбрать раздел "Жизненные ситуации", получить электронную подпись, если еще не получали, выбрать раздел "Подать декларацию 3-НДФЛ", заполнить онлайн и далее вы следуете подсказкам системы», — объяснила Дроздова.

Чтобы весь процесс занял 20 минут, она посоветовала заранее приготовить в электронном виде документы для получения вычета.

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