Стало известно, как изменят выплаты работающим пенсионерам в 2023 году

С 1 января 2023 года размеры выплат работающим пенсионерам были проиндексированы в соответствии с размером МРОТ и прожиточного минимума. Также такой категории граждан положены ежедневные выплаты в случае болезни. URA.RU приводит главную информацию о выплатах для трудоустроенных пенсионеров.

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Будет ли повышение пенсий в 2023 году

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Повышение выплаты работающим пенсионерам будет связано с увеличением размера минимальной оплаты труда. Если пенсионер получал выплаты, равные МРОТ, размер его пенсии достигнет 16 242 рублей. Минимальный размер оплаты труда был проиндексирован на 6,3% с 1 января 2023 года. Также с начала 2023 года на 3,3% увеличился размер прожиточного минимума, после чего стал равен 12 363 рублям. Размеры пенсий могут отличаться в зависимости от региона.

Помимо этого, если работающий пенсионер заболеет, ему будут полагаться ежедневные выплаты. При наличии стажа до пяти лет, ежедневно будет выплачиваться 1 642 рубля. Если рабочий стаж от пяти до восьми лет, пенсионеру положено 1 642 рубля в день. При рабочем стаже от восьми лет, выплаты могут достигать 2 736 рублей 99 копеек.

Также выплаты будут увеличены за счет страховых взносов, которые делает каждый трудоустроенный россиянин. При этом работающие пенсионеры смогут получать прибавку только на три пенсионных коэффициента. То есть максимальная прибавка составит 354 рубля.

Перерасчет пенсии после увольнения

Повышение выплат полагается тем, кто прекратит трудовую деятельность после 1 августа 2023 года. Согласно законодательству, гражданам будет полагаться перерасчет. Новый размер выплат будет определяться с помощью пенсионных коэффициентов за прошлый год. При этом максимальная прибавка может составлять до трех пенсионных баллов (один балл с 1 января 2023 года равен 113,37 рубля).

Сколько получает работающий пенсионер

Фиксированный размер страховой пенсии в 2023 году составляет 7 567 рублей. Также страховые выплаты работающим пенсионерам будут высчитываться за счет индивидуального пенсионного коэффициента.

Как узнать размер пенсии