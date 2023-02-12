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1 час назад

Эксперт назвал благоприятное время для покупки валюты к сезону отпусков

Илья Родин

В краткосрочной перспективе курс доллара будет превышать 73 рубля, так как международная повестка оказывает негативное влияние на российскую валюту, заявил аналитик компании «ФИНМИР» Сергей Чеврычкин. Об этом пишет «Российская газета».

Названо благоприятное время для покупки валюты к сезону отпусков
Фото: ТАССТАСС

По его данным, в феврале курс американской валюты будет колебаться в диапазоне от 72,7 до 75,2 рублей. Курс евро будет плавать в диапазоне 77,3-81 рубля. Юань может вырасти до 11,7 рублей за единицу.

Аналитик уточнил, что в конце февраля - начале марта ситуация на валютном рынке изменится. Изучение графиков колебаний курса валют позволяет предположить, что рубль вновь укрепится.

По его словам, наиболее удачными месяцами для покупки валюты перед сезоном отпусков всегда являлись февраль, март и апрель. В 2022 этот многолетний тренд был нарушен, но есть надежда, что он снова станет актуальным.

Чеврычкин резюмировал, что доллар может упасть до 65,5 рублей, евро до 70,5 рублей, юань будет торговаться в диапазоне от 9,5 до 10,3 рублей.

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