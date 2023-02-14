Сельская ипотека 2023: условия, банки, проценты

Сельская ипотека под 3% от Минсельхоза – льготная программа ипотечного кредита. Данная программа позволяет россиянам приобретать жилье в сельской местности по ставке не выше 3% годовых. Выгодные условия призваны увеличить численность жителей сельских населенных пунктов, а также повысить их качество жизни. Программа «Сельская ипотека» распространяется на города и поселения с населением не более 30 тысяч человек. В 2023 году Минсельхоз России направит на реализацию сельской ипотеки порядка 20 млрд рублей. Подробнее о том, как получить ипотеку в 2023 году, в какие банки можно обратиться, а также о других деталях программы читайте в материале «Рамблера».

Сельская ипотека: условия получения льготной программы

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Ключевое условие сельской ипотеки – назначение кредита, который россиянин берет в банке. Кредит обязательно должен быть потрачен на жилплощадь: квартиру, дом (недостроенный также учитывается) или земельный участок. Иными словами, деньги, предоставляемые государством, важно использовать по назначению.

Однако в рамках программы приобрести можно не любое жилье. Ипотеку дают на покупку готового дома по договору купли-продажи или еще не построенного дома по договору участия в долевом строительстве.

Если вы совершаете сделку с физическим лицом, дом должен быть не старше пяти лет. Если сделка происходит с юридическим лицом или ИП, дом должен быть не старше трех лет.

Для получения сельской ипотеки можно использовать материнский капитал. Ранее эта опция также была, но ее не фиксировали в законодательных материалах.

Помимо прочего, заемщик должен зарегистрироваться и прописаться в сельской местности, где он покупает жилье. После оформления права собственности на жилье о прописке нужно сообщить в банк в течение полугода.

Приступить к строительству жилья можно как на собственной, так и на арендуемой земле. Строительство можно начать даже на земле сельхозназначения. Но при этом участок должен принадлежать крестьянско-фермерскому хозяйству и использоваться для ведения агробизнеса. Дом можно строить только одноэтажный, а его площадь не должна превышать 0,25% от площади всего участка.

И наконец, если вы строите дом самостоятельно, на все работы необходимо получать официальные документы. Вдобавок к этому, стройка не должна длиться более двух лет.

Какие регионы участвуют в программе

Республики Северного Кавказа

Арктическая зона

Калининградская область

Севастополь

Крым По данным экспертов, Минсельхоз России выделил бюджет на поддержку сельской местности по всей стране. Однако существует и приоритетные территории. К ним относятся:

Астраханская область

Оренбургская область

Курганская область

Челябинская область

Тюменская область У россиян, проживающих на приграничных территориях, будет возможность оформить сельскую ипотеку всего под 0,1% годовых. В список территорий попадают муниципалитеты, которые находятся на границе с другими странами. К таким регионам относятся:

А также другие. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Важно добавить, что по сельской ипотеке приобрести недвижимость нельзя в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Максимальная сумма кредита в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа составляет 5 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей.

Какие банки выдают Сельскую ипотеку

Однако данный список может корректироваться и пополняться. Если вы не обнаружили приоритетный банк в списке, всегда можно уточнить у сотрудников банка, принимают ли они участие в программе «Сельская ипотека».

Важно помнить, что каждый банк оставляет за собой право повысить ставку по кредиту, если заемщик израсходовал деньги на другие цели. Кроме того, банки могут отказать в ипотеке, если у заемщика плохая кредитная история. Отказ также может быть спровоцирован недостаточной платежеспособностью или тем фактом, что вы уже становились участником программы «Сельская ипотека».

Список документов, необходимых для получения сельской ипотеки

Как правило, список необходимых документов для получения сельской ипотеки составляет банк. Однако существует стандартный перечень документов, в который входят:

паспорт гражданина РФ;

справка о доходах (2-НДФЛ);

копия трудовой книжки с печатью и подписью работодателя;

военный билет;

свидетельство о регистрации в качестве ИП или самозанятого (если есть), декларация о доходах для этой категории;

справка о размере пенсии и пенсионное удостоверение (для пенсионеров);

актуальный отчет о рыночной стоимости объекта;

технический и кадастровый паспорт;

паспорт владельца жилплощади;

документ, подтверждающий право собственности. Помимо этого, нужно вложить справки с информацией о недвижимости, которую вы намерены приобрести. Их должен предоставить продавец объекта:

Как получить льготную ипотеку: пошаговая инструкция

Подобрать желаемый надежный объект Собрать отчет об оценке недвижимости Подать заявку на сельскую ипотеку и необходимые документы в банк После одобрения изучить список дополнительных документов Подписать кредитный договор Перечислить деньги на счет продавца Вносить платежи, согласно графику Оформление сельской ипотеки занимает ориентировочно два месяца. За это время заемщик должен: