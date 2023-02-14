Раскрыты планы россиян на формирование сбережений в 2023 году

Более половины опрошенных россиян (53%) планируют формировать сбережения в 2023 году, а каждый пятый россиянин ранее не копил деньги, но собирается начать это делать в текущем году. Такие выводы приводятся по результатам опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

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"В 2023 году в среднем 53% россиян планируют формировать накопления. Причем у 19,5% до этого накоплений ранее не было. Примечательно, что в исследовании, которое СК "Росгосстрах Жизнь" проводила 2 года назад, число респондентов, желающих сберегать деньги, было значительно меньше - 31,2%. В среднем россияне, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода", - указано в исследовании.

Говоря о соотношении своих доходов и расходов, россияне отмечают необходимость разумного распределения средств. Каждый пятый (18%) предпочитает быть бережливым и тратить значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает. Каждый третий (38%) опрошенный тратит незначительно меньше, чем зарабатывает. Однако среди респондентов есть и такие (30%), которые живут одним днем - их расходы равны доходам. Еще 14% тратят больше, чем зарабатывают.

Среди опрошенных 56% респондентов состоят в браке либо проживают совместно с партнерами. Каждый третий из них (33%) заявляет, что ведет семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 51% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 16% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье.

Среди тех, кто делает сбережения, 36% откладывают деньги менее года. Еще почти столько же (35%) копят от 1 до 3 лет, 14% россиян откладывают деньги уже более трех лет, а 15% только начинают путь к формированию капитала.