Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Более половины опрошенных россиян планируют формировать сбережения в 2023 году

ТАССиещё 1

Более половины опрошенных россиян (53%) планируют формировать сбережения в 2023 году, а каждый пятый россиянин ранее не копил деньги, но собирается начать это делать в текущем году. Такие выводы приводятся по результатам опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Раскрыты планы россиян на формирование сбережений в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

"В 2023 году в среднем 53% россиян планируют формировать накопления. Причем у 19,5% до этого накоплений ранее не было. Примечательно, что в исследовании, которое СК "Росгосстрах Жизнь" проводила 2 года назад, число респондентов, желающих сберегать деньги, было значительно меньше - 31,2%. В среднем россияне, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода", - указано в исследовании.

Говоря о соотношении своих доходов и расходов, россияне отмечают необходимость разумного распределения средств. Каждый пятый (18%) предпочитает быть бережливым и тратить значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает. Каждый третий (38%) опрошенный тратит незначительно меньше, чем зарабатывает. Однако среди респондентов есть и такие (30%), которые живут одним днем - их расходы равны доходам. Еще 14% тратят больше, чем зарабатывают.

Среди опрошенных 56% респондентов состоят в браке либо проживают совместно с партнерами. Каждый третий из них (33%) заявляет, что ведет семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 51% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 16% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье.

Среди тех, кто делает сбережения, 36% откладывают деньги менее года. Еще почти столько же (35%) копят от 1 до 3 лет, 14% россиян откладывают деньги уже более трех лет, а 15% только начинают путь к формированию капитала.

Опрос 1 205 респондентов провели во всех регионах России в январе 2023 года.

Личный счет,Росгосстрах Жизнь,ФК Открытие,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители