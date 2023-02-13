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1 час назад

Эксперт предрек популярность среди россиян одному типу банковских вкладов

Лера Букина

Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов прогнозирует изменение предпочтений россиян в сфере банковских вкладов. Соответствующим мнением он поделился в беседе с газетой «Ведомости».

Эксперт предрек популярность среди россиян одному типу банковских вкладов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, на рынке в скором времени будет наблюдаться новая тенденция. Речь идет о перекладывании средств из накопительных счетов в банковские вклады с длинным периодом действия. Число таких граждан увеличится, полагает собеседник.

Это будет вызвано стабилизацией экономической обстановки в России и сохранением ставки рефинансирования вблизи текущего уровня в 7,5%.

Специалист считает, что на этом фоне граждане будут нести свои сбережения в кредитные организации. Также отмечается, что изменений условий размещения денег банки не планируют в связи с отсутствием резкого изменения ключевой ставки.

Банк России 10 февраля объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал банковский вклад наиболее простым и понятным инструментом пассивного дохода.

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