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25 минут назад

Названа причина отказа в налоговом вычете

Елена Прошина

Доктор экономических наук и председатель совета Общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз» Игорь Костиков рассказал в интервью для радио Sputnik, что в оформлении налогового вычета могут отказать за непогашенные долги.

Профессор напомнил, что система налоговых вычетов даёт возможность вернуть часть финансовых затрат, например, за покупку недвижимости, обучение или лечение. Но оформляют такую льготу не всем – чтобы получить налоговый вычет, необходимо погасить все долги перед государством, а также заплатить подоходный налог, который выйдет больше оформляемой суммы возврата.

Россиянам перечислили возможности получить налоговый вычет

«Условно, если вы заплатили НДФЛ в размере 100 тысяч рублей за год, а просите вернуть 200 тысяч рублей, то вам откажут», – рассказал Костиков.

Чтобы узнать сумму НДФЛ, напоминает эксперт, можно сделать соответствующий запрос в бухгалтерии.

Ранее эксперты развенчали миф о неравенстве пятилетних и десятилетних загранпаспортов.

Личный счет,Игорь Костиков,
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