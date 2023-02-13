Названа причина отказа в налоговом вычете

Доктор экономических наук и председатель совета Общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз» Игорь Костиков рассказал в интервью для радио Sputnik, что в оформлении налогового вычета могут отказать за непогашенные долги.

Профессор напомнил, что система налоговых вычетов даёт возможность вернуть часть финансовых затрат, например, за покупку недвижимости, обучение или лечение. Но оформляют такую льготу не всем – чтобы получить налоговый вычет, необходимо погасить все долги перед государством, а также заплатить подоходный налог, который выйдет больше оформляемой суммы возврата.