Пенсионерам объявили о новой льготе с 16 февраля

Теперь пенсионеры смогут ознакомиться с экспонатами музеев на бесплатной основе. Эрмитаж по четвергам доступен бесплатно для всех получателей пенсии, в том числе для пенсионеров по выслуге лет. От платы за посещение Пушкинского музея освободят людей старше 60 лет. Пенсионный эксперт отметила, что воспользоваться этой возможностью смогут как жители столицы и Петербурга, так и пенсионеры из других регионов, отдыхающие в этих городах.