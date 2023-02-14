Пенсионерам объявили о новой льготе с 16 февраля

С этой недели для российских пенсионеров начнет действовать новая льгота. Какой бонус подготовили пожилым гражданам, сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
«Четверг станет особым днем для пенсионеров, в который они смогут совершенно бесплатно посетить два главных музея страны», – заявила Киреева.
Речь идет о Пушкинском музее в Москве и Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Оба культурных учреждения ввели новую льготу для пожилых россиян.
Теперь пенсионеры смогут ознакомиться с экспонатами музеев на бесплатной основе. Эрмитаж по четвергам доступен бесплатно для всех получателей пенсии, в том числе для пенсионеров по выслуге лет. От платы за посещение Пушкинского музея освободят людей старше 60 лет. Пенсионный эксперт отметила, что воспользоваться этой возможностью смогут как жители столицы и Петербурга, так и пенсионеры из других регионов, отдыхающие в этих городах.
При этом важно помнить, что такие условия не распространяются на праздничные дни. Следовательно, 23 февраля посетить музей бесплатно не получится, а вот 16 – без проблем, сообщает портал Primpress.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам утвердили несколько разовых и ежемесячных выплат.