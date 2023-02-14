Социальный фонд раскрыл размер средней пенсии в России

По состоянию на 1 января 2023 года на учёте в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 миллиона пенсионеров. За год их стало меньше на 0,6%, или 232 тысячи человек. Для сравнения, в 2021 году число пенсионеров сократилось на рекордные 970 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные фонда. В статистику не входят пенсионеры Минобороны, МВД и других ведомств.