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1 час назад

Социальный фонд раскрыл размер средней пенсии в России

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По данным СФР, пенсии в прошлом году росли быстрее инфляции.

По состоянию на 1 января 2023 года на учёте в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 миллиона пенсионеров. За год их стало меньше на 0,6%, или 232 тысячи человек. Для сравнения, в 2021 году число пенсионеров сократилось на рекордные 970 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные фонда. В статистику не входят пенсионеры Минобороны, МВД и других ведомств.

По итогам 2022 года пенсии росли быстрее инфляции, которая составила 11,94%, подсчитали в СФР.

Когда россиянам повысят пенсии

Насколько вырос средний размер пенсий разным категориям пенсионеров:
  • страховая пенсия по старости — на 14%, до 20,6 тысячи ₽;
  • социальная пенсия — на 18,9%, до 12,1 тысячи ₽;
  • выплата по инвалидности — на 13%, до 12,5 тысячи ₽.

Значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Если 1 января 2022 года неработающие пенсионеры получали на 3,5 тысячи ₽ больше, то в начале 2023 года — уже почти на 5 тысяч ₽.

Ранее каждый третий российский пенсионер признался, что ему приходится экономить на всём.

Личный счет,Фонд социального страхования РФ,
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