Социальный фонд раскрыл размер средней пенсии в России

По данным СФР, пенсии в прошлом году росли быстрее инфляции.
По состоянию на 1 января 2023 года на учёте в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 миллиона пенсионеров. За год их стало меньше на 0,6%, или 232 тысячи человек. Для сравнения, в 2021 году число пенсионеров сократилось на рекордные 970 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные фонда. В статистику не входят пенсионеры Минобороны, МВД и других ведомств.
По итогам 2022 года пенсии росли быстрее инфляции, которая составила 11,94%, подсчитали в СФР.
Значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Если 1 января 2022 года неработающие пенсионеры получали на 3,5 тысячи ₽ больше, то в начале 2023 года — уже почти на 5 тысяч ₽.
Ранее каждый третий российский пенсионер признался, что ему приходится экономить на всём.