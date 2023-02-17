Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2023

Ветераны боевых действий в России имеют право на денежную и социальную поддержку от государства, в частности, с 1 февраля 2023 года в стране проиндексировали выплаты ветеранам СВО. Какие конкретно выплаты и льготы существуют для ветеранов боевых действий в РФ - читайте в материале «Рамблера».
Главное условие для военного, участвовавшего в боевых действиях на стороне РФ и желающего получить статус ветерана, - постоянно проживать на территории России. При этом ветераном может стать и иностранец - если оформит вид на жительство в стране.
Статус ветерана боевых действий присваивает отдельная комиссия Министерства обороны, а для части регионов - комиссия Северного флота (когда речь идет о моряках), отмечают «Известия».
Для оформления налоговых льгот для ветеранов боевых действий необходимо обратиться в налоговую службу. Это можно сделать, лично посетив налоговиков, через МФЦ или в личном кабинете на сайте налоговой. Чтобы получать пенсионные льготы, нужно обращаться в Пенсионный фонд по месту жительства.
Собственные выплаты и льготы для ветеранов боевых действий вводят российские регионы.
Полный набор льгот и информацию о тех, кому они полагаются, можно найти в федеральном законе «О ветеранах».
Одна из самых популярных льгот: ветераны боевых действий имеют право на 50-процентную компенсацию за оплату услуги ЖКХ - вне зависимости от того, сколько людей живет вместе с ними. Это затрагивает и оплату за управление домом, и взносы за капитальный ремонт, и оплату за содержание и ремонт общего имущества.
Бесплатный проезд на общественном транспорте ветеранам предоставляют в большинстве российских регионах (не на федеральном уровне). Льготный проезд в пригородных электричках может быть как полностью бесплатным, так и со скидкой.
Кроме того, ветераны имеют право на бесплатный проезд до места лечения и обратно - один раз ежегодно.
Юрист Александр Иванов рассказал РИА Новости, что ветераны не платят налоги за жилье, гаражи, машино-места и другие объекты (полный список объектов есть в Налоговом кодексе).
Юрист подчеркнул, что эта налоговая льгота предоставляется с двумя условиями - недвижимость не должна использоваться для коммерческой деятельности и получить льготу можно лишь на одно помещение.
В случае с налогом на земельный участок, налоговая база для ветерана уменьшается на 600 «квадратов». То есть за участок в шесть соток платить не придется.
Иванов добавил, что многие области и республики РФ освобождают ветеранов от транспортного налога и дают налоговый вычет в 500 рублей на различные доходы (не считая ежемесячных выплат).
Ветеранам боевых действий в Чечне, Афганистане, Сирии и на Украине кроме вышеперечисленных льгот предоставляют льготы при поступлении в вузы, ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время и бонусный неоплачиваемый отпуск длиною до 35 дней, полное или частичное освобождение от госпошлин.
В случае смерти ветерана поддержку будет получать его семья - родители, дети, муж или жена (если супруги не вступили в новый брак после смерти ветерана), объяснил Иванов.
Юрист подчеркнул, что следующие льготы вдовам предоставляются вне зависимости от их трудоспособности, зарплаты или пенсии:
«Известия» подчеркивают, что статус ветерана боевых действий получают и участники СВО на Украине - а именно кадровые военные, добровольцы и мобилизованные. Кроме того, ветеранами считаются участвующие в спецоперации пограничники и занятые в ней гражданский персонал.
Выходя в запас, военные с ветеранским статусом получают единовременное пособие. В 2022 году оно в среднем составляло 5215 рублей.
С 1 февраля 2023-го еще одну доплату - ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) всем ветеранам, включая и участников СВО, проиндексировали на 11,9 процента, до 3,9 тысячи рублей.
Сумма ЕДВ также растет в случае отказа ветерана от набора социальных услуг (НСУ) или его части. НСУ включает:
На сайте Госдумы подчеркивается, что ветеранам спецоперации, как и всем остальным ветеранам в России: предоставляются медицинские льготы - в частности, они могут продолжать обслуживаться в тех же клиниках для военных, к которым были прикреплены во время службы.
А пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца для всех ветеранов растет на 32 процента от размера социальной пенсии.