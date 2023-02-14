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47 минут назад

Число хищений денег с банковских счетов в России снизилось впервые за семь лет

Мир24иещё 6

Число случаев хищения денежных средств с банковских счетов в России в 2022 году снизилось впервые за семь лет. Показатель составил 877 тысяч, что на 15,31% меньше, чем годом ранее, следует из материалов Банка России.

В России сократилось количество краж с банковских счетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Количество случаев хищения денег с банковских счетов сократилось впервые за семь лет – в прошлом году количество операций без согласия клиентов по сравнению с 2021 годом снизилось на 15,31%, до 877 тысяч», – отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, в 2022 году объем операций без согласия клиентов вырос на 4,29% год к году на фоне развития новых дистанционных платежных сервисов и увеличения объема денежных переводов (+39%, 1 458,6 трлн рублей) с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа.

При этом средняя сумма одной операции без согласия клиента в 2022 году составила 15,32 тыс. рублей против 11,8 тыс. рублей в 2021-м (рост на 30%).

В ЦБ РФ отмечают, что в прошлом году банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее – их объем составил 618,4 млн рублей, 4,4% от общего объема краж. Такой уровень возмещения в регуляторе объясняют высокой долей мошеннических схем с использованием социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят злоумышленникам деньги или раскрывают свои банковские данные. В 2022-м году мошенники стали активно использовать для хищения средств социальные сети и мобильные приложения, добавили в Банке России.

В то же время за отчетный период размер ущерба от действий кибермошенников вырос незначительно – на 4,29%, до 14,2 млрд рублей. Как и в прежние годы, значительная часть операций без согласия клиентов пришлась на оплату товаров и услуг в интернете, подчеркнули в ЦБ.

Личный счет,Банк России,
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