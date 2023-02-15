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1 час назад

Кто из пенсионеров получит 50 тысяч от государства

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о малоизвестной выплате, на которую могут рассчитывать пожилые граждане при соблюдении некоторых условий.

Кто из пенсионеров получит 50 тысяч от государства
Фото: ТАССТАСС

«Речь идет о пенсионерах, у которых случилась кризисная ситуация в жизни», – сказал он.

По его словам Власова, к таким случаям, например, относится серьезный пожар в квартире, кража или мошенничество, в случае, если пожилой человек остался без средств к существованию. В такой ситуации пенсионер может рассчитывать на единовременную выплату при соблюдении ряда условий, которые устанавливают местные власти.

Так, в Подмосковье выплату могут получить малоимущие одинокие пенсионеры или семья, состоящая из неработающих пенсионеров. В среднем на руки можно получить порядка 13-14 тысяч рублей, однако выплата может достигать и 50 тысяч рублей. Подобные программы поддержки граждан действуют во многих регионах, чтобы получить выплату нужно обратиться в местное отделение соцзащиты, уточняет PRIMPRESS.

Ранее «ФедералПресс» писал, что когда россиянам повысят пенсии.

Личный счет,Выплаты,Сергей Власов,
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