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24 минуты назад

В Госдуме призвали не ждать роста пенсий в 2023 году

Ura.Ru

Сокращение численности пожилых граждан в 2022 году на 232 тысяч человек (по данным Социального фонда России) не приведет к росту пенсий, поскольку в бюджете уже заложены средства на тех, кто будет выходить на заслуженный отдых, и на жителей новых регионов страны (ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская область). Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

В Госдуме призвали не ждать роста пенсий в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

«Уход из жизни наших пожилых граждан это очень печальная история, но у нас прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию. Их количество на самом деле немаленькое. Плюс мы должны помнить, что у нас есть новые присоединенные территории. Это тоже расходные обязательства, с учетом того, что доходных обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится в силу понятных для всех причин. Поэтому сейчас речь не идет о какой-то простой арифметике, что раз тут выбыло и средства освободились, давайте увеличим [пенсию]. Тем более, что запланированная индексация пенсий идет, пособия, которые возможны, увеличиваются», — объяснила Елена Цунаева.

По словам депутата Госдумы, бюджет на 2023 год на социальные выплаты был увеличен на один триллион рублей.

«Расчеты на все социальные выплаты на 2023 год были сделаны с учетом новых территорий. Неслучайно бюджет у нас не профицитный, а дефицитный. На один триллион рублей увеличили социальные выплаты. Были приняты новые законы. Они учитывают, что база тех же самых пенсионеров, инвалидов на территории ЛНР и ДНР более-менее велась. По Запорожской и Херсонской области у нас информации нет, поэтому многие вещи будут делаться в заявительном порядке. Будут приниматься документы, как на русском, так и украинском языках. Созданы специальные комиссии, которые будут рассматривать все эти вещи, и сохранятся все льготы», — добавила Цунаева.

По данным Социального фонда России на 1 января 2023 года, в стране насчитывается 41,78 млн пенсионеров. Их количество за год снизилось на 232 тыс. человек.

Личный счет,Елена Цунаева,Фонд социального страхования РФ,Госдума,
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