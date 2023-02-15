В Госдуме призвали не ждать роста пенсий в 2023 году

«Уход из жизни наших пожилых граждан это очень печальная история, но у нас прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию. Их количество на самом деле немаленькое. Плюс мы должны помнить, что у нас есть новые присоединенные территории. Это тоже расходные обязательства, с учетом того, что доходных обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится в силу понятных для всех причин. Поэтому сейчас речь не идет о какой-то простой арифметике, что раз тут выбыло и средства освободились, давайте увеличим [пенсию]. Тем более, что запланированная индексация пенсий идет, пособия, которые возможны, увеличиваются», — объяснила Елена Цунаева.