Россияне разлюбили наличные

Подавляющее большинство россиян (71 процент) предпочитают цифровые деньги. Лишь 13 процентов используют только наличные, говорится в исследовании «Авито Работа», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Около 30 процентов граждан держат заработанные деньги в электронном виде. Еще 41 процент оставляют наличными лишь несущественную часть. Обналичивают все заработанные деньги только 13 процентов работников. Больше всего любят наличные люди в возрасте 45-54 лет (15 процентов).

В крупных городах люди предпочитают иметь две и более карт, также показало исследование. При этом, по данным ЦБ, за год наличных денег в обращении стало больше на 2,3 триллиона рублей. В январе был достигнут новый пик в 16,4 триллиона рублей.

Доля пятитысячных купюр в количестве банкнот за прошлый год выросла с 33 до 37 процентов, доля купюр в 1000 рублей уменьшилась с 22 до 20 процентов, в 100 рублей — с 17 до 16 процентов.