Ипотека с господдержкой в 2023: программы, условия

В 2023 году льготную ипотеку с господдержкой начали выдавать на новых условиях. «Рамблер» рассказал, что изменилось и какие программы льготной ипотеки существуют в России.
Ранее деньги в рамках программы «Льготная ипотека» были доступны по ставке до семи процентов (для договоров, заключенных до конца 2022 года).
Государственный портал «Мои финансы» напомнил, что теперь ипотеку с господдержкой можно взять под восемь процентов годовых. На этих условиях программа будет действовать до 1 июля 2024 года.
Суть программы - государство компенсирует банку разницу между рыночной и льготной ставкой.
«Мои финансы» отмечают, что размер кредита можно сделать больше, совместив ипотеку с господдержкой с другими программами. Тогда заемщик получит часть кредита под восемь процентов, а оставшуюся сумму будет выплачивать по условиям обычной ипотеки или по льготной программе, доступной в его регионе.
Еще ниже ставку могут сделать скидки от застройщиков, заключивших партнерские договоры с банками.
При комбинированном варианте максимальные размеры кредитов будут такими:
Пример: Человек живет в одном из южных регионов РФ и может купить квартиру за шесть миллионов с помощью льготной ипотеки. Если ему нужна квартира за 12 миллионов, он может взять шесть миллионов под восемь процентов годовых, а еще шесть миллионов - по рыночной ставке.
«Мои финансы» привели в качестве примера случай, когда человек купил квартиру за 12 миллионов рублей под восемь процентов годовых, а его первый взнос составил 15 процентов.
В итоге квартира обойдется ему примерно в 14 миллионов рублей, а платить каждый месяц он будет такие суммы:
Портал отмечает, что рост кредитной ставки на один процент сделает ежемесячный платеж примерно на восемь тысяч рублей больше.
Ежемесячные выплаты за квартиру стоимостью семь миллионов рублей, когда льготная ставка распространяется на шесть миллионов, будут такими:
В этом примере выросшая на один процент ставка делает ежемесячные выплаты на четыре тысячи рублей больше.
«Мои финансы» подчеркивают, что для получения одного из подобных кредитов на 15 лет заемщик в Москве должен официально зарабатывать 140 тысяч рублей, а в других регионах - 73 тысячи рублей (требования одного из крупнейших банков).
В программе «Льготная ипотека» участвуют почти 80 банков. Их полный список можно найти здесь.
«Льготная ипотека» не имеет ограничений для заемщиков по возрасту, семейному статусу, работе или региону, в котором он живет. Она доступна для всех совершеннолетних россиян, собравших деньги на первый взнос и имеющих достаточный доход.
В России существуют и другие льготные программы.
Специальная ипотека для it-специалистов стала доступна в апреле 2022 года. Она дает право на ипотеку по низкой ставке сотрудникам российских IT-компаний (если работодатель аккредитован в Минцифры).
Кредитный лимит можно расширить до 30 млн рублей (города-миллионники) и до 15 миллионов (все остальные).
Официальный доход при этом должен составляет от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч - для жителей городов-миллионников, от 70 тысяч - в других городах РФ.
Дальневосточная ипотека - еще одна программа, снижающую ставку, - будет доступна до 2030 года.
В рамках Дальневосточной ипотеки можно купить жилье в новостройке, квартиру в строящемся доме, построить свой дом или приобрести вторичку (если она в сельской местности, в моногородах, Магаданской области или на Чукотке).
Дальневосточная ипотека доступна в 18 банках, полный список - здесь.
В 2023 году эту программу сделали доступной для более широкого круга заемщиков.
По семейной ипотеке доступны и новостройки, и вторички, и возможность самому построить дом.
Получить такую ипотеку можно в одном из 50 банков, выбрать банк можно тут.