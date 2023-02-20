Ипотека с господдержкой в 2023: программы, условия

В 2023 году льготную ипотеку с господдержкой начали выдавать на новых условиях. «Рамблер» рассказал, что изменилось и какие программы льготной ипотеки существуют в России.

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Льготная ипотека: что изменилось

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Ранее деньги в рамках программы «Льготная ипотека» были доступны по ставке до семи процентов (для договоров, заключенных до конца 2022 года).

Государственный портал «Мои финансы» напомнил, что теперь ипотеку с господдержкой можно взять под восемь процентов годовых. На этих условиях программа будет действовать до 1 июля 2024 года.

Другие условия не изменились:

Как минимум 15-процентный первоначальный взнос;

Максимальный размер кредита - 12 миллионов рублей (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге) или шесть миллионов (во всех других регионах).

Кредит дают на новостройки или на самостоятельное строительство;

Вторичку в льготную ипотеку взять нельзя.

Суть программы - государство компенсирует банку разницу между рыночной и льготной ставкой.

«Мои финансы» отмечают, что размер кредита можно сделать больше, совместив ипотеку с господдержкой с другими программами. Тогда заемщик получит часть кредита под восемь процентов, а оставшуюся сумму будет выплачивать по условиям обычной ипотеки или по льготной программе, доступной в его регионе.

Еще ниже ставку могут сделать скидки от застройщиков, заключивших партнерские договоры с банками.

При комбинированном варианте максимальные размеры кредитов будут такими:

30 млн рублей в Москвы, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

15 млн рублей - в других субъектах РФ.

Пример: Человек живет в одном из южных регионов РФ и может купить квартиру за шесть миллионов с помощью льготной ипотеки. Если ему нужна квартира за 12 миллионов, он может взять шесть миллионов под восемь процентов годовых, а еще шесть миллионов - по рыночной ставке.

Сколько придется платить по льготной ипотеке

«Мои финансы» привели в качестве примера случай, когда человек купил квартиру за 12 миллионов рублей под восемь процентов годовых, а его первый взнос составил 15 процентов.

В итоге квартира обойдется ему примерно в 14 миллионов рублей, а платить каждый месяц он будет такие суммы:

114 678 рублей, если срок кредита 15 лет;

100 372 рубля, если это 20-летний кредит;

88 051 рубль, если это 30-летний кредит.

Портал отмечает, что рост кредитной ставки на один процент сделает ежемесячный платеж примерно на восемь тысяч рублей больше.

Ежемесячные выплаты за квартиру стоимостью семь миллионов рублей, когда льготная ставка распространяется на шесть миллионов, будут такими:

57 339 рублей (в течение 15 лет);

50 186 рублей (20 лет);

44 025 рублей (30 лет).

В этом примере выросшая на один процент ставка делает ежемесячные выплаты на четыре тысячи рублей больше.

«Мои финансы» подчеркивают, что для получения одного из подобных кредитов на 15 лет заемщик в Москве должен официально зарабатывать 140 тысяч рублей, а в других регионах - 73 тысячи рублей (требования одного из крупнейших банков).

В программе «Льготная ипотека» участвуют почти 80 банков. Их полный список можно найти здесь.

«Льготная ипотека» не имеет ограничений для заемщиков по возрасту, семейному статусу, работе или региону, в котором он живет. Она доступна для всех совершеннолетних россиян, собравших деньги на первый взнос и имеющих достаточный доход.

В России существуют и другие льготные программы.

Ипотека для айтишников

Специальная ипотека для it-специалистов стала доступна в апреле 2022 года. Она дает право на ипотеку по низкой ставке сотрудникам российских IT-компаний (если работодатель аккредитован в Минцифры).

Требования к заемщику:

Ипотеку дают работникам сферы высоких технологий, то есть не только программистам (возможности необходимо уточнить в своей компании).

Ипотеку дают только гражданам РФ.

Возраст заемщика - 18-50 лет.

В аккредитованной IT-компании нужно работать не меньше трех месяцев.

Если льготный кредит взят, в компании придется остаться еще на пять лет (если уволиться раньше, ставка перестанет быть льготной через шесть месяцев).

Айтишникам дают кредиты на новостройки и на строительство частных домов.

Условия:

Ставка до пяти процентов годовых;

Первый взнос в 15 процентов;

Размер кредита - 18 миллионов рублей в городах-миллионниках, девять миллионов - для всех остальных городов.

Кредитный лимит можно расширить до 30 млн рублей (города-миллионники) и до 15 миллионов (все остальные).

Официальный доход при этом должен составляет от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч - для жителей городов-миллионников, от 70 тысяч - в других городах РФ.

Ипотека на Дальнем Востоке

Дальневосточная ипотека - еще одна программа, снижающую ставку, - будет доступна до 2030 года.

Требования к заемщикам:

Молодые семьи (каждый из супругов не старше 36 лет);

Одинокие люди до 36 лет с несовершеннолетними детьми;

Участники программы «Дальневосточный гектар»;

Переехавшие на Дальний Восток по региональным программам.

Условия:

Кредит по ставке до двух процентов на 20 лет;

Первый взнос - 15 процентов;

Размер кредита - шесть миллионов максимум.

В рамках Дальневосточной ипотеки можно купить жилье в новостройке, квартиру в строящемся доме, построить свой дом или приобрести вторичку (если она в сельской местности, в моногородах, Магаданской области или на Чукотке).

Дальневосточная ипотека доступна в 18 банках, полный список - здесь.

Семейная ипотека

В 2023 году эту программу сделали доступной для более широкого круга заемщиков.

Теперь это:

Семьи, если в них как минимум два ребенка до 18 лет;

Семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года;

Родители детей с инвалидностью.

Условия:

Ставка в шесть процентов (пять процентов на Дальнем Востоке);

15-процентный первый взнос;

Максимальный кредит - 12 миллионов в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

По семейной ипотеке доступны и новостройки, и вторички, и возможность самому построить дом.