ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО

Банк России разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, выданных участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом говорится в опубликованном в среду информационном письме регулятора.

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"При классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, возникших из условий кредитных договоров, заключенных с заемщиками до даты возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств и по 31 декабря 2023 года, уполномоченным органом управления кредитных организаций (КО) по 31 января 2024 года может быть принято решение о неухудшении в течение льготного периода оценки финансового положения заемщиков КО, качества обслуживания долга, категории качества обеспечения, категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств", - сообщили в регуляторе.

Эта мера направлена на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военнослужащих, служащих и членов их семей.

Ссуды, по которым принято соответствующее решение, могут группироваться в отдельные субпортфели в соответствии с признаками однородности и длительности просроченных платежей.

В начале октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Закон закрепляет порядок предоставления заемщику льготного периода, когда он приостанавливает исполнение своих обязательств на определенный им самим срок, который не может превышать периода военной службы.