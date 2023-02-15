ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО

Банк России разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, выданных участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом говорится в опубликованном в среду информационном письме регулятора.
"При классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, возникших из условий кредитных договоров, заключенных с заемщиками до даты возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств и по 31 декабря 2023 года, уполномоченным органом управления кредитных организаций (КО) по 31 января 2024 года может быть принято решение о неухудшении в течение льготного периода оценки финансового положения заемщиков КО, качества обслуживания долга, категории качества обеспечения, категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств", - сообщили в регуляторе.
Эта мера направлена на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военнослужащих, служащих и членов их семей.
Ссуды, по которым принято соответствующее решение, могут группироваться в отдельные субпортфели в соответствии с признаками однородности и длительности просроченных платежей.
В начале октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных, контрактников и добровольцев.
Закон закрепляет порядок предоставления заемщику льготного периода, когда он приостанавливает исполнение своих обязательств на определенный им самим срок, который не может превышать периода военной службы.
Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Речь идет об обязательствах по кредитному договору, заключенному до мобилизации или подписания контракта, до дня начала участия в СВО. Такое же право предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников.