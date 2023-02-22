Военные пенсии в 2023 году: сумма, условия, расчет

Выплаты военным пенсионерам в России повысят с 1 октября 2023 года. О том, как происходит расчет таких выплат, их суммах и том, какие условия должны выполнить военные пенсионеры, - читайте в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Кому полагается военная пенсия

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Пенсию для военных пенсионеров устанавливают в случаях, если человек имеет необходимый стаж в следующих структурах:

Минобороны;

Часть структур МВД;

ФСИН;

МЧС;

ФСБ и разведка;

Отделы по борьбе с наркотиками.

Пенсия назначается военным не по возрасту, а по выслуге лет или состоянию здоровья.

В случае смерти получателя военной пенсии выплаты назначаются его семье.

Виды пенсионных выплат военным/их родственникам:

За выслугу лет;

По состоянию здоровья;

В случае потери кормильца.

Пенсия по выслуге лет

Пенсии за выслугу лет назначают, когда срок службы военного достиг определенной отметки.

Условия для этой пенсии такие:

Как минимум 20 лет воинского стажа;

Возраст от 45 лет;

Общий трудовой стаж 25 лет, из которых как минимум 12 с половиной лет пришлись на военную службу.

В стаж засчитывают:

Службу в Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС и ФСИН;

Работу в гражданских ведомствах, если есть достаточный стаж военной службы/работы силовиком;

Нахождение в плену (если военный не сдался добровольно);

Срок репрессий, если военный был реабилитирован;

Срок лишения свободы, если обвинение оказалось несправедливым.

Офицерам и военным начальникам в стаж засчитывают учебу (пять лет максимум), при этом год учебы будет равен полугоду службы. Таким образом, пять лет обучения превратятся в 2,5 года стажа.

Если военный служил в стране, где велись боевые действия, или в других сложных условиях (к примеру, на Крайнем Севере), месяц службы будет засчитан за два месяца стажа.

Для оформления пенсии за выслугу лет военный должен подать необходимые документы и подождать десять дней.

Размер пенсии определяется так: военные со стажем от 20 лет будут получать пенсию в половину от своего денежного довольствия. За каждый год службы сверх 20 лет предоставляется по три процента от довольствия, но в целом пенсия не может быть выше 85 процентов от него.

Эксперты «Банков.ру» приводят такой пример:

Военный, который получал по 50 тысяч рублей в месяц и отслужил 20 лет, будет обеспечен пенсией в 25 тысяч. К его пенсии применяется понижающий коэффициент. Если он продолжит служить, то через год его пенсия составит 53 процента от довольствия, а еще через два - 56 процентов.

Понижающий коэффициент

С 2012 года из-за нехватки средств в бюджете военные пенсионеры получают неполное денежное довольствие. Это - понижающий коэффициент. В 2012 году он равнялся 54 процентам денежного довольствия, а в 2022-м достиг 85,47 процента.

Пенсия по состоянию здоровья

Ее назначают независимо от того, как долго служил военный. Она положена военным, получившим инвалидность из-за болезни или травмы на службе.

Размер пенсии будет зависеть от группы инвалидности и причин проблем со здоровьем.

Пенсия по инвалидности первой группы составляет 12 681,29 рубля, от ее размера зависят выплаты военным с инвалидностью. «Банки.ру» рассказали, что призывники, получившие в армии инвалидность первой группы, будут получать 10 878 рублей.

Офицеры, мичманы, контрактники и силовики получают пенсию по инвалидности в виде процента от денежного довольствия (если это военная травма, речь будет идти о 85 процентах от довольствия).

Контрактник с зарплатой в 30 тысяч рублей в случае инвалидности второй группы из-за военной травмы получал бы пенсию в 25 500 рублей (85 процентов от 30 тысяч).

Военная пенсия для потерявших кормильца

Такую пенсию назначают родным военного, если он погиб или пропал без вести:

Детям военного до 18 лет или до 23 лет, если они очно учатся;

Супругам военных, потерявшим доход, получившим инвалидность или достигшим пенсионного возраста;

Родителям или супругам военного, если он получил инвалидность из-за травмы на службе;

Бабушкам и дедушкам военного, если он был единственным человеком, способным их содержать.

Потерей кормильца считаются:

Смерть военного пенсионера;

Смерть военного в недобровольном плену;

Пропажа без вести на службе.

Размер военной пенсии в таком случае зависит от причины смерти военного и его статуса. Если он был контрактником, то его родственникам будут платить процент от его довольствия.

50 процентов от довольствия будут получать:

Родные умершего от военной травмы;

Родные умершего военного с инвалидностью;

Дети, если умерший военный был их единственным родителем.

В случае смерти военного от полученной на службе болезни его родственники получат 40 процентов от его денежного довольствия.

Как вырастут военные пенсии в 2023 году

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала «Аргументам и фактам», что с 1 октября 2023 года повысят все военные пенсии. Они будут проиндексированы на 5,5 процента.

При этом в течение года военные пенсии в целом вырастут на 10,5 процента