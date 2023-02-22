Военные пенсии в 2023 году: сумма, условия, расчет

Выплаты военным пенсионерам в России повысят с 1 октября 2023 года. О том, как происходит расчет таких выплат, их суммах и том, какие условия должны выполнить военные пенсионеры, - читайте в материале «Рамблера».
Пенсию для военных пенсионеров устанавливают в случаях, если человек имеет необходимый стаж в следующих структурах:
Пенсия назначается военным не по возрасту, а по выслуге лет или состоянию здоровья.
В случае смерти получателя военной пенсии выплаты назначаются его семье.
Пенсии за выслугу лет назначают, когда срок службы военного достиг определенной отметки.
Офицерам и военным начальникам в стаж засчитывают учебу (пять лет максимум), при этом год учебы будет равен полугоду службы. Таким образом, пять лет обучения превратятся в 2,5 года стажа.
Если военный служил в стране, где велись боевые действия, или в других сложных условиях (к примеру, на Крайнем Севере), месяц службы будет засчитан за два месяца стажа.
Для оформления пенсии за выслугу лет военный должен подать необходимые документы и подождать десять дней.
Размер пенсии определяется так: военные со стажем от 20 лет будут получать пенсию в половину от своего денежного довольствия. За каждый год службы сверх 20 лет предоставляется по три процента от довольствия, но в целом пенсия не может быть выше 85 процентов от него.
Эксперты «Банков.ру» приводят такой пример:
Военный, который получал по 50 тысяч рублей в месяц и отслужил 20 лет, будет обеспечен пенсией в 25 тысяч. К его пенсии применяется понижающий коэффициент. Если он продолжит служить, то через год его пенсия составит 53 процента от довольствия, а еще через два - 56 процентов.
С 2012 года из-за нехватки средств в бюджете военные пенсионеры получают неполное денежное довольствие. Это - понижающий коэффициент. В 2012 году он равнялся 54 процентам денежного довольствия, а в 2022-м достиг 85,47 процента.
Ее назначают независимо от того, как долго служил военный. Она положена военным, получившим инвалидность из-за болезни или травмы на службе.
Размер пенсии будет зависеть от группы инвалидности и причин проблем со здоровьем.
Пенсия по инвалидности первой группы составляет 12 681,29 рубля, от ее размера зависят выплаты военным с инвалидностью. «Банки.ру» рассказали, что призывники, получившие в армии инвалидность первой группы, будут получать 10 878 рублей.
Офицеры, мичманы, контрактники и силовики получают пенсию по инвалидности в виде процента от денежного довольствия (если это военная травма, речь будет идти о 85 процентах от довольствия).
Контрактник с зарплатой в 30 тысяч рублей в случае инвалидности второй группы из-за военной травмы получал бы пенсию в 25 500 рублей (85 процентов от 30 тысяч).
Такую пенсию назначают родным военного, если он погиб или пропал без вести:
Размер военной пенсии в таком случае зависит от причины смерти военного и его статуса. Если он был контрактником, то его родственникам будут платить процент от его довольствия.
50 процентов от довольствия будут получать:
В случае смерти военного от полученной на службе болезни его родственники получат 40 процентов от его денежного довольствия.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала «Аргументам и фактам», что с 1 октября 2023 года повысят все военные пенсии. Они будут проиндексированы на 5,5 процента.
При этом в течение года военные пенсии в целом вырастут на 10,5 процента
Частично это произойдет за счет октябрьской индексации, частично - благодаря повышению денежного довольствия военных, объяснила депутат.