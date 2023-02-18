Эксперты назвали причины сохранения лимитов по снятию долларов

Центробанк продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта, сообщает ИА DEITA.RU. Граждане по-прежнему не смогут снимать со своих счетов свыше 10 тысяч долларов.

Фото: deita.ru deita.ru

Опрошенные «Известиями» экономисты считают, что данное решение оправдано, потому что в страну стало поступать меньше иностранной валюты, и некоторые банки и компании теперь испытывают её дефицит. Не исключено, что такие ограничения будут продлеваться неоднократно.

Но отчаиваться не стоит: ограничения могут укрепить национальную валюту, считают эксперты. Правда, большую роль здесь играют продажи ресурсов и политическое давление.