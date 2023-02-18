Эксперты назвали причины сохранения лимитов по снятию долларов

Центробанк продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта, сообщает ИА DEITA.RU. Граждане по-прежнему не смогут снимать со своих счетов свыше 10 тысяч долларов.
Опрошенные «Известиями» экономисты считают, что данное решение оправдано, потому что в страну стало поступать меньше иностранной валюты, и некоторые банки и компании теперь испытывают её дефицит. Не исключено, что такие ограничения будут продлеваться неоднократно.
Но отчаиваться не стоит: ограничения могут укрепить национальную валюту, считают эксперты. Правда, большую роль здесь играют продажи ресурсов и политическое давление.
Интересно, что в Ассоциации банков России предложили в десять раз увеличить лимиты по ввозу в страну денежных средств. Если сейчас можно ввозить 10 тысяч долларов, то Ассоциация предлагает увеличить эту сумму в 10 раз, тем самым они хотят закрыть дефицит валюты.