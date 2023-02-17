Россиянам стали доступны переводы за границу через СБП

В систему быстрых платежей (СБП) внедрили новую опцию – возможность отправлять денежные средства в страны ближнего зарубежья. Об этом сообщают «Известия».

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В пресс-службе «Тинькофф» проинформировали о том, что клиенты могут направить деньги в кредитные организации Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении. Всего насчитывается 50 банков, которые могут принимать такие платежи, добавили там. Кроме того, как отмечается, их число растет.

Подчеркивается, что банк выступает провайдером между СБП и кредитными организациями, которые базируются за рубежом. Операции проходят в российской валюте, конвертация происходит на стороне партнера.

В сервисе предусмотрен лимит для бесплатной отправки платежей. Если клиент превысит сумму, то ему будет необходимо уплатить комиссию в 1%. Зачисление происходит в течение нескольких минут.

Другие крупные банки тоже прорабатывают запуск переводов по СБП за рубеж. В планах у ВТБ – внедрение новой опции в первом полугодии текущего года. Отмечается, что у россиян будет возможность отправлять денежные средства в Белоруссию, а также в другие республики.

О намерении запустить такие переводы в 2023 году сообщили также «Открытие» и Новикомбанк.

В Anderida Financial Group выразили уверенность в том, что количество банков-партнеров будет расти. Однако там предупреждают, что из-за санкционной волны Запада резкого роста не следует ждать.