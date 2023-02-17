Лимит для бесплатных переводов в СБП могут пересмотреть

Банк России может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), на это есть запрос, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
"У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", - ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП.
В настоящее время лимит бесплатных переводов в месяц в СБП составляет 100 тыс. рублей.