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45 минут назад

ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

ТАССиещё 1

Банк России может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), на это есть запрос, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Лимит для бесплатных переводов в СБП могут пересмотреть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", - ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП.

В настоящее время лимит бесплатных переводов в месяц в СБП составляет 100 тыс. рублей.

Личный счет,Ольга Скоробогатова,Банк России,
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