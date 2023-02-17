Россиянам назвали способ сэкономить на ремонте

Ремонт обойдется дешевле, если сделать его самостоятельно. Такой способ экономии назвал в беседе с РИАМО дизайнер Константин Лагутин.

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Для этого как уточнил он, целесообразно взять отпуск. При этом эксперт отметил, что человек не должен идти на этот шаг только ради сохранения денежных средств. Процесс должен идти «от сердца», подчеркнул специалист. Эта работа должна приносить удовольствие, а не мучение, добавил он.

Лагутин также рассказал, как можно сэкономить при обращении к специалистам. Самый бюджетный вариант, по словам собеседника, - ремонт в европейском стиле с выкрашенными в белый цвет перекрытиями и натуральными материалами.

Вдохновиться идеями можно на профильных сайтах, уточнил Лагутин.

Ранее экономист и финансовый консультант Екатерина Христова дала полезные советы по экономии денежных средств. Так, по ее словам, добиться результата можно при грамотном ведении бюджета. Эксперт рекомендовала оптимизировать расходы, не совершать спонтанных покупок, ходить в магазин со списком. Кроме того она считает целесообразным найти подработку, а средства от нее выделить на инвестирование.

Кроме того, Христова посоветовала россиянам