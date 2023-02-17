Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что с 1 марта в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях будут выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение по российским нормам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Новые правила касаются граждан, постоянно проживавших в этих регионах на момент их принятия в состав РФ, а также приехавших в страну с указанных территорий ранее.

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Пенсии будут начисляться в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке будут принимать без перевода. Для граждан, обратившихся с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, пенсия будет назначаться с 1 марта 2023 года, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.

В числе прочего закон устанавливает, что процесс перехода в новых регионах к общероссийским параметрам пенсионного возраста продлится до 31 декабря 2027 года. Как ранее поясняли в Минтруде РФ, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не было единого пенсионного законодательства, основания для выхода на пенсию также разнились, в том числе и основания для получения досрочной пенсии, поэтому потребовался переходный период. Таким образом, до конца 2027 года у тех жителей новых субъектов РФ, кто получал пенсию, но не подпадает под российский пенсионный возраст, сохранится право на региональные выплаты. Изначально переходный период планировался до конца 2032 года, но во втором чтении законопроекта норма была скорректирована.

В целом закон определяет особенности установления, пересмотра и выплаты пенсий и иных выплат, особенности исчисления размера пенсии, порядок исчисления и подтверждения трудового стажа и размера заработной платы. Так, предусматривается, что граждане смогут подтвердить стаж и размер зарплаты документами от работодателей или госорганов. Если же таких документов нет, стаж и размер дохода будут определять специальные межведомственные комиссии в новых регионах.