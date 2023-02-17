Россиянам предложат страховку на случай потери дохода из-за частичной мобилизации

«Изменение привычного уклада жизни всегда сопряжено с определенными сложностями и повышенным уровнем тревожности. Особенно это отражалось на характере запросов клиентов на протяжении года. Для людей страхование — один из дополнительных инструментов безопасности. Когда человек уверен в завтрашнем дне, для него нет преград, он готов исполнить долг перед Родиной. И в этом смысле мы пошли за своими клиентами, выпустив полис «Крепкий тыл», — заявил заместитель генерального директора по продуктовому направлению страховой компании «Гелиос» Алексей Омелюта.