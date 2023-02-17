Россиянам предложат страховку на случай потери дохода из-за частичной мобилизации

Страхования компания «Гелиос» представила новый продукт — полис добровольного страхования «Крепкий тыл» на случай приостановки трудовой деятельности и утраты дохода из-за призыва на военную службу по частичной мобилизации. Пока это единственное предложение на рынке страхования, которым могут воспользоваться граждане России.
Текущие вызовы формируют запрос на создание новых страховых продуктов, которые бы обеспечивали дополнительную защиту финансовых рисков, активов и имущества. В прошлом году граждане искали возможность застраховать не только квартиры и дома от возможных повреждений в результате боевых действий, но и жизнь на случай гибели в ходе конфликта. С такими запросами обращались в страховую компанию «Гелиос» в ряде региональных офисов.
«Изменение привычного уклада жизни всегда сопряжено с определенными сложностями и повышенным уровнем тревожности. Особенно это отражалось на характере запросов клиентов на протяжении года. Для людей страхование — один из дополнительных инструментов безопасности. Когда человек уверен в завтрашнем дне, для него нет преград, он готов исполнить долг перед Родиной. И в этом смысле мы пошли за своими клиентами, выпустив полис «Крепкий тыл», — заявил заместитель генерального директора по продуктовому направлению страховой компании «Гелиос» Алексей Омелюта.
Полис «Крепкий тыл» обеспечит застрахованного выплатами от трех до шести месяцев в размере заработной платы в случае призыва на военную службу по частичной мобилизации. Полис действует по всей России, кроме территорий, на которых объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия.
Основные преимущества полиса «Крепкий тыл» для клиентов – уникальное страховое покрытие финансовых рисков, доступная стоимость, широкая география действия.
Реализация полиса «Крепкий тыл» будет осуществляется через сеть партнерских офисов и напрямую розничным клиентам. Минимальная стоимость полиса составит 2 тысячи 700 рублей и будет варьироваться в зависимости от страховой суммы, размера выплаты в месяц.