Пособие по беременности и родам в 2023 году: какие выплаты положены и как их получить

Государство оказывает поддержку женщинам, ожидающим детей, предоставляя пособие по беременности и родам. Какой размер пособия установлен в 2023 году и кому положена выплата, читайте в материале «Рамблера».

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Пособие по беременности и родам (или декретные) представляет собой единоразовую выплату будущей мама в связи с рождением ребенка.

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Правила назначения и выплаты пособия по беременности и родам с 1 января 2023 года претерпели изменения.

Кто может получить пособие по беременности и родам

Во-первых, стоит отметить, что пособие по беременности и родам положено непосредственно женщине, которая вынашивает и рожает ребенка. Папа, бабушки, дедушки и другие родственники малыша получить выплату не могут.

На выплату могут рассчитывать:

работающие женщины;

студентки очной формы обучения;

проходящие военную службу по контракту;

усыновившие детей до трех месяцев и подходящие под один из вышеперечисленных пунктов;

безработные (те, кто был сокращен из-за ликвидации организации в течение года до признания их безработными).

Получить выплату могут только женщины, которые ушли в отпуск по беременности и родам (декрет) официально. В противном случае будущая мама будет продолжать получать заработную плату, выплата пособия в этой ситуации не предусмотрена.

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В 2023 году пособие по беременности и родам можно получить только за период декрета. То есть, отказ от декрета означает, по сути, отказ от предоставляемых государством выплат.

Размер пособия по беременности и родам

Размер выплаты зависит от категории женщин, к которой принадлежит будущая мама. Так, работающим женщинам положена выплата в размере 100% среднего заработка, студентки получают пособие, соответствующее стипендии, а проходящие военную службу – 100% размера денежного довольствия.

При этом стоит учитывать, что на размер пособия, равный 100% среднего заработка, могут рассчитывать лишь сотрудницы, проработавшие на том или ином предприятии не менее шести месяцев. Если стаж женщины менее полугода, ей положена выплата не выше МРОТ, который с 1 января 2023 года составляет 16242 рубля.

Рассчитать размер пособия по беременности и родам не слишком сложно.

Необходимо сложить доходы беременной за два последних года, затем разделить на количество отработанных за это время дней, а после умножить на количество дней декретного отпуска.

Однако, есть некоторые оговорки. Так, например, средний заработок за каждый из предшествующих декрету двух лет не должен превышать определенного максимума. Эта «точка отсчета» – предельная величина базы для начисления страховых взносов за определенный год.

Есть и другие нюансы. Например, стоит помнить, что при расчете пособия по беременности и родам из количества дней, учитывающихся в периоде за последние два года, исключают больничные, отпуск по уходу за ребенком и декрет (если случился до следующей беременности). Кроме того, не включаются в оплачиваемые дни и периоды освобождения от работы с сохранением оплаты труда, если в это время начислялись страховые взносы.

Государством утверждены максимальная и минимальная сумма пособия по беременности и родам. Они составляют 63 932 рубля 40 копеек и 360 164 рубля за 140 дней декретного отпуска.

Но и здесь есть исключения. Если женщина родила одновременно двоих и более детей, размер минимального пособия составит 88 592 рублей 4 копеек, максимального – 499 084 рублей 40 копеек.

Вторая причина, по которой размер минимальной и максимальной выплат повышается – сложные роды. В этом случае размер выплаты устанавливается от 71 238 рублей 96 копеек до 401 325 рублей 60 копеек.

Документы, необходимые для получения пособия по беременности и родам

сведения о получателе пособия (ФИО, место жительства, дата рождения, ИНН, СНИЛС и др.);

листок нетрудоспособности;

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

выписка из трудовой книжки о последнем месте работы;

справка о сумме заработка (при необходимости);

заявление о назначении пособия.

Документы для получения пособия по беременности и родам можно в 2023 году отправить в электронном формате. Также принимаются и документы, отправленные почтой, только в этом случае необходимо отправлять нотариально заверенные копии.

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Пособие по беременности и родам назначается в течение десяти дней с момента подачи всех необходимых документов.

Кто может получить единое пособие на детей и беременных женщин

С 1 января 2023 года размер единого универсального пособия может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Для этого беременная женщина, у которой в семье низкие доходы, должна подать соответствующее заявление.

Для назначения пособия необходимо выполнение трех условий:

Низкий доход семьи. Доход всех членов семьи суммарно не должен быть выше прожиточного минимума на душу населения.

Правило нулевого дохода. Совершеннолетние члены семьи должны работать и получать официальную заработную плату. В противном случае пособие не назначат.