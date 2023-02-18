Россиянам назвали правила досрочного погашения кредита

Правила досрочного погашения кредита назвал россиянам специалист по банковскому сектору Сергей Григорян. Он объяснил, что банки не могут запретить досрочно погасить кредит, а также брать за это комиссию. Эксперт уточнил, что досрочное погашение кредита невыгодно организации, а заемщику это позволяет сэкономить на переплате по процентам, сообщает агентство «Прайм».

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«Тем не менее многие крупные банки предпочли сделать это своим конкурентным преимуществом, поэтому с досрочным погашением у физических лиц, как правило, никаких проблем не возникает», — добавил он.

При досрочном погашении Григорян рекомендует не вкладывать сразу все свои сбережения, а помнить о подушке безопасности, благодаря которой заемщик сможет жить без дохода в течение трех–шести месяцев. Кроме того, не стоит забывать о текущих платежах.

«Если речь идет о частичном досрочном погашении кредита, у заемщика есть выбор — уменьшить срок кредита или ежемесячный платеж. Первое, особенно в начале, бывает выгоднее. Но если существует риск снижения доходов, например, в связи с потерей работы, гораздо разумнее уменьшить финансовую нагрузку, снизив ежемесячный платеж», — заключил Григорян.