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1 час назад

Россиянам назвали правила досрочного погашения кредита

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Правила досрочного погашения кредита назвал россиянам специалист по банковскому сектору Сергей Григорян. Он объяснил, что банки не могут запретить досрочно погасить кредит, а также брать за это комиссию. Эксперт уточнил, что досрочное погашение кредита невыгодно организации, а заемщику это позволяет сэкономить на переплате по процентам, сообщает агентство «Прайм».

Россиянам назвали правила досрочного погашения кредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тем не менее многие крупные банки предпочли сделать это своим конкурентным преимуществом, поэтому с досрочным погашением у физических лиц, как правило, никаких проблем не возникает», — добавил он.

При досрочном погашении Григорян рекомендует не вкладывать сразу все свои сбережения, а помнить о подушке безопасности, благодаря которой заемщик сможет жить без дохода в течение трех–шести месяцев. Кроме того, не стоит забывать о текущих платежах.

«Если речь идет о частичном досрочном погашении кредита, у заемщика есть выбор — уменьшить срок кредита или ежемесячный платеж. Первое, особенно в начале, бывает выгоднее. Но если существует риск снижения доходов, например, в связи с потерей работы, гораздо разумнее уменьшить финансовую нагрузку, снизив ежемесячный платеж», — заключил Григорян.

Ранее права клиентов при досрочном погашении банковского кредита раскрыл юрист по семейному праву и семейным спорам, руководителем юридического центра «Андрушкевич и партнеры» Никита Андрушкевич.

Личный счет,Сергей Григорян,
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