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1 час назад

Финансист назвала основные способы сохранения денег в кризис

Мослента

Основные способы сохранить деньги в кризисных условиях назвала «Мосленте» финансовый аналитик, частный инвестор, автор блога о криптовалюте и финансах Анастасия Аксенова. По ее словам, на сейчас средства лучше не хранить в депозитах, это вряд ли сможет покрыть инфляцию.

Названы основные способы сохранения денег в кризис
Фото: Пелагия Тихонова / КоммерсантъПелагия Тихонова / Коммерсантъ

«Если у вас достаточное количество сбережений и сформирована финансовая подушка безопасности, то нужно подумать о распределении капитала на разные категории активов, чтобы минимизировать риски потери денег», — пояснила она.

По ее словам, капитал лучше распределять по акциям, облигациям, криптовалюте и недвижимости. Инвестировать в тот или иной актив лучше тогда, когда вы точно разбираетесь в принципах работы рынка и актив может быть быстро продан без существенной потери, подчеркнула эксперт. Такими активами она назвала недвижимость, землю и предметы роскоши,

Аналитик порекомендовала в кризис вкладывать деньги в свое развитие, проекты и бизнес для увеличения активных доходов.

Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость, создатель клуба инвесторов «Деньги», Андрей Любунь назвал способы получать доход с недвижимости.

Личный счет,Анастасия Аксенова,
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