В России рассчитали индекс блинов

Так, индекс вырос на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в Москве показатель находится на уровне 99 рублей (вырос на пять процентов), в Санкт-Петербурге — 96 рублей (рост на 10 процентов), в Казани — 90 рублей (на девять процентов выше), в Екатеринбурге — 102 рубля (на 10 процентов выше), в Новосибирске — 103 рубля (вырос на 6 процентов).