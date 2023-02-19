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1 час назад

В России рассчитали индекс блинов

Lenta.ruиещё 4

Аналитики сервиса «Чек Индекс» рассчитали индекс блинов в стране. Средний чек на продукты для этого блюда в феврале составит 93 рубля, передает РИА Новости.

В России рассчитали индекс блинов
Фото: ТАССТАСС

Так, индекс вырос на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в Москве показатель находится на уровне 99 рублей (вырос на пять процентов), в Санкт-Петербурге — 96 рублей (рост на 10 процентов), в Казани — 90 рублей (на девять процентов выше), в Екатеринбурге — 102 рубля (на 10 процентов выше), в Новосибирске — 103 рубля (вырос на 6 процентов).

Индекс рассчитывали на основании традиционного рецепта блинов: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли.

При этом в российских заведениях общественного питания порция блинов стоит в среднем 142 рубля, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году.

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