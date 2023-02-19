Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России на удаленке

Четыре вакансии - программист 1С, специалист по тендерам, менеджер по продажам и менеджер по работе с блогерами - возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на дистанте. Таковы итоги социологического исследования, проведенного сервисом "Работа.ру".

Фото: ТАСС ТАСС

Самую высокую оплату труда - 180 тысяч рублей в месяц - предлагают программисту 1С в ювелирной компании Нижнего Новгорода. Во Владимире для удаленной работы ищут ведущего менеджера по продажам с предложением оплаты труда до 160 тысяч рублей. Специалисту по тендерам в Краснодаре предлагают рассмотреть вакансию в 110 тысяч рублей.

В разных городах - в Казани, Новосибирске, Белгороде и других - от 100 тысяч рублей может зарабатывать менеджер по работе с блогерами. Правда, работодатели обговаривают достаточно высокую загруженность - успешный опыт от одного года, умение найти подход к инфлюенсеру, а главное - генерирование новых идей. Основными задачами сотрудника будет разработка рекламной стратегии продвижения продукции, поиск и привлечение блогеров, анализ аккаунтов и аудитории.