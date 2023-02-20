Россияне накопили миллиардные долги за вывоз мусора

Задолженность российских граждан за вывоз мусора составила более 90 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Российского экологического оператора (РЭО).

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По словам источника, в пятницу экологический оператор отчитался перед профильными ведомствами. Он попросил проработать федеральную схему обращения с ТКО и повысить эффективность собираемость платежей.

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган уточнил, что у многих региональных операторов возникли сложности с собираемостью платежей. По его словам, она не превышает 50%.

В настоящее время самую лучшую собираемость демонстрируют Саратовская, Магаданская и Ивановская области (более 100%), самую худшую — Ингушетия, Дагестан и Хабаровский край (менее 70%).

Глава РЭО Денис Буцаев указал на рост собираемости платежей в 2022 году – до 91,6%. Он также подчеркнул, что в 2019 году она достигала 77,7%, в 2020-м — 85,7%, в 2021-м — 90,7%. Сумма долга на конец 2020 года составила 55,5 млрд рублей, в 2021-м — 68,7 млрд, в 2022-м — 90,9 млрд.