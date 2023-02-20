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1 час назад

Россияне накопили миллиардные долги за вывоз мусора

Лера Букина

Задолженность российских граждан за вывоз мусора составила более 90 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Российского экологического оператора (РЭО).

Россияне накопили миллиардные долги за вывоз мусора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, в пятницу экологический оператор отчитался перед профильными ведомствами. Он попросил проработать федеральную схему обращения с ТКО и повысить эффективность собираемость платежей.

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган уточнил, что у многих региональных операторов возникли сложности с собираемостью платежей. По его словам, она не превышает 50%.

В настоящее время самую лучшую собираемость демонстрируют Саратовская, Магаданская и Ивановская области (более 100%), самую худшую — Ингушетия, Дагестан и Хабаровский край (менее 70%).

Глава РЭО Денис Буцаев указал на рост собираемости платежей в 2022 году – до 91,6%. Он также подчеркнул, что в 2019 году она достигала 77,7%, в 2020-м — 85,7%, в 2021-м — 90,7%. Сумма долга на конец 2020 года составила 55,5 млрд рублей, в 2021-м — 68,7 млрд, в 2022-м — 90,9 млрд.

Ранее директор Научно-образовательного центра комплексной модернизации инфраструктуры ЖКХ Высшей школы экономики Алексей Кулаков предрек России рост долгов за жилищно-коммунальные услуги к началу 2023 года.

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