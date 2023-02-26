Выплаты почетным донорам в 2023: сумма, льготы, как получить

Для тех, кто помогает российским больницам пополнять запасы крови и ее компонентов, со стороны власти предусмотрены некоторые привилегии. Какие выплаты и льготы получат в 2023 году почетные доноры, читайте в нашей статье.

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Почетный донор России: как им стать

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Претендовать на звание «Почетный донор России» могут мужчины и женщины, которые сдавали кровь и плазму на безвозмездной основе и уложились в норматив сдачи, достигли возраста 18 лет, а также не имеют противопоказаний к донорству.

Статус «Почетный донор» присваивается, когда россиянин подтвердит безвозмездную сдачу:

от 40 порций крови;

от 60 порций плазмы;

при сдаче до 25 порций крови и недостающего количества порций плазмы (до 40);

при сдаче до 25 порций крови и недостающего количества порций плазмы (до 60).

Присвоение звания регламентируется Федеральным законом №125 от 6 июля 2012 года «О донорстве крови и ее компонентов». Награждают почетных доноров представители Министерства здравоохранения РФ нагрудным знаком «Почетный донор России», в торжественной обстановке. Получая знак отличия однажды, россияне, безвозмездно сдающие кровь и плазму, не должны подтверждать звание каждый год. Они могут пользоваться льготами пожизненно.

Какие есть выплаты и льготы для почетных доноров

После каждой сдачи биоматериала донор имеет право на бесплатное питание или компенсацию обеда деньгами (при наличии письменного заявления). Рацион, кстати, утвержден законом. Размер компенсации составляет не менее пяти процентов от прожиточного минимума, установленного в регионе. Также для всех доноров предусмотрено два дня освобождения от работы с сохранением заработка.

В 2023 году почетные доноры России могут рассчитывать на денежную выплату раз в год (ЕДВ). Для ее получения впервые необходимо оформить заявление на портале «Госуслуги» (удаленно, без личного присутствия до конца марта. В таком случае деньги поступят в 2023 году. Помните, что на рассмотрение заявления государственные органы могут потратить до 10 дней (при том, что чаще всего решение принимается в течение одного-двух дней).

Если звание почетного донора присваивалось в 2022 году и ранее, то денежная сумма будет выплачена в беззаявительном порядке.

Не существует системы возмещения. Эти выплаты не суммируются. То есть, если за 2022 год донор выплату не получил, в текущем году он на нее рассчитывать не должен.

Исходя из запланированной на ближайшие годы индексации на пять с половиной процента и освобождения от удержания НДФЛ, ЕДВ должна составить:

16 342,39 рублей за 2023 год

16 996,09 рублей за 2024 год

Ряд россиян эту денежную выплату уже получил в течение января, другим же средства поступят в феврале, так как у соцзащиты есть все данные о донорах. Деньги перечисляют на те счета, которые указал донор при оформлении звания.

Также почетные доноры имеют право на несколько льгот:

получение медицинской помощи без очереди;

первоочередное право путевки (в санатории или дома отдыха);

дополнительный отпуск каждый раз, когда сдавалась кровь (вы можете сами выбрать месяц).

В некоторых регионах России действуют свои программы социальной поддержки доноров. Например, в их рамках предоставляется ощутимая скидка на проезд в общественном транспорте, ЖКХ и аптечные препараты. Доступ к льготам сдающие кровь и плазму получают при наличии постоянной прописки (регистрации) в регионе. О привилегиях для доноров можно узнать больше на портале правовой информации вашего субъекта РФ.

Как сдают кровь и плазму доноры?

Если донор сдает кровь разово, у него забирают не более 450-600 мл биологической жидкости. Важный момент: забор любых клеточных компонентов крови учитывается, как сдача цельной крови.

Мужчины могут сдавать донорскую кровь не чаще раза в два месяца, женщины – одного раза в квартал. Забор элементов крови возможен чаще, например, каждые две недели с перерывом на один месяц (после четырех-шести процедур).