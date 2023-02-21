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1 час назад

В России захотели смягчить наказание за налоговые преступления

Лера Букина

Поправки в Уголовный кодекс России, предполагающие смягчение наказания за уклонение от уплаты налогов, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В России захотели смягчить наказание за налоговые преступления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждение поправок кабинетом министров ожидается в среду. В этот день пройдет заседание. После данного шага законопроект внесут в Госдуму, уточняет издание.

После того, как предприниматель уплатит недоимку и соответствующие пени, будет вынесено поставление об отказе в возбуждении уголовного дела. Дело прекратится, если оно уже было ранее возбуждено.

Еще одна мера - снижение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым статьям УК с десяти до шести лет. Так, такого рода преступления переведут в категорию небольшой и средней тяжести.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, нововведения разработали для того, чтобы снизить негативные последствия для экономики России в текущих условиях.

Ранее РБК сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась к регионам с предупреждением относительно необходимости вернуть излишне уплаченные средства компаниям-налогоплательщикам. Если этого не сделать, деньги будут изъяты со счетов региональных и муниципальных бюджетов. Соответствующее письмо в 13 регионов направили глава ФНС Даниил Егоров и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Такая мера обусловлена введением новых механизмов уплаты. Речь идет о едином налоговом счете (ЕНС) и едином налоговом платеже (ЕНП).

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