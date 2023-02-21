В России захотели смягчить наказание за налоговые преступления

Поправки в Уголовный кодекс России, предполагающие смягчение наказания за уклонение от уплаты налогов, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

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Утверждение поправок кабинетом министров ожидается в среду. В этот день пройдет заседание. После данного шага законопроект внесут в Госдуму, уточняет издание.

После того, как предприниматель уплатит недоимку и соответствующие пени, будет вынесено поставление об отказе в возбуждении уголовного дела. Дело прекратится, если оно уже было ранее возбуждено.

Еще одна мера - снижение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым статьям УК с десяти до шести лет. Так, такого рода преступления переведут в категорию небольшой и средней тяжести.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, нововведения разработали для того, чтобы снизить негативные последствия для экономики России в текущих условиях.