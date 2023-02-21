Переводы россиян в страны СНГ взлетели в 2,5 раза

В 2022 году россияне перевели в страны СНГ почти 24 миллиарда долларов — сумма взлетела в 2,45 раза по сравнению с годом ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Центробанков Казахстана, Армении, Киргизии, Грузии и Узбекистана.

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Больше всего физлица из России отправили в Узбекистан — 14,5 миллиарда долларов (рост в 2,6 раза). При этом с точки зрения темпов роста лидерство досталось Казахстану: россияне перечислили на счета страны в шесть раз больше, чем в 2021-м, 773 миллиона долларов.

Огромный прирост зафиксирован и в сумме переводов в Грузию — она увеличилась в 5 раз, до 2 миллиардов долларов. Переводы в Армению выросли в четыре раза, до 3,6 миллиарда долларов. Рост перечислений в Киргизию оказался гораздо менее значительным (с 2,69 до 2,78 миллиарда долларов).

От ЦБ Азербайджана пока доступна статистики лишь за 9 месяцев года, однако и за это время динамика оказалась солидной: переводы выросли в 5,5 раз, до 2,3 миллиарда долларов.

Из перечисленных выше стран в Россию по итогам года без учета Азербайджана было переведено 1,85 миллиарда долларов против 1,45 миллиарда в 2021-м (рост в 1,27 раза).