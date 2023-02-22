Налоговый вычет в 2023: когда подавать, документы, сумма

В 2023 году у россиян впервые появилась возможность получить налоговый вычет за занятия в тренажерном зале. Какие еще бывают вычеты и как получить налоговый вычет - в материале «Рамблера».
Самые крупные вычеты в РФ полагаются за покупку жилья. От налога в таком случае освобождают сумму максимум в два миллиона рублей (если квартира дороже - сумма вычета не изменится). Покупатель жилья может запросить у государства только 13 процентов от суммы, не более 260 тысяч рублей.
Если же квартира была куплена в браке, каждый из супругов может получить налоговый вычет в 260 тысяч. При этом недвижимость должна стоить не менее четырех миллионов рублей.
Налоговики подчеркнули, что вычетом не удастся воспользоваться, если жилье покупают за счет маткапитала (и с использование госсредств в целом) и если квартиру приобрести у родственников - супругов, родителей, детей, усыновителей, дедушек, бабушек и внуков.
Россияне, взявшие жилье в ипотеку, могут вернуть 13 процентов от суммы выплаченных процентов по кредиту.
Лимит для расчета такого вычета - максимум три миллиона рублей (для кредитов, взятых после 1 января 2014 года). Как и со всеми вычетами, сумма этого вычета составит 13 процентов от выплаченных процентов. То есть максимальная сумма для возврата равна 390 тысячам рублей.
Для ипотеки, взятой раньше 2014 года, лимита на размер процентов нет. В ФНС объяснили, что если в этом случае человек выплатил проценты на четыре миллиона рублей, он сможет вернуть 13 процентов от всей суммы, то есть 520 тысяч рублей.
Такой налоговый вычет возвращают за расходы на благотворительность, добровольное пенсионное страхование, учебу, лечение и лекарства, частное пенсионное обеспечение и страховку жизни. В 2023-м появилась новинка - социальный вычет можно получить за оплаченные в 2022 году физкультурно-оздоровительные услуги.
Как и со всеми остальными вычетами, вернуть можно 13 процентов от потраченного. Максимальная сумма «социальных» расходов, из которой налоговики вычтут и вернут вам 13 процентов, - 120 тысяч рублей. Максимальная экономия составит 15 тысяч 600 рублей.
Существует стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет (он уменьшает для родителей налог на доходы физических лиц).
Для оформления вычета через работодателя, нужно один раз подать заявление, приложив свидетельство о рождении ребенка.
Самому вычет можно запросить через личный кабинет налогоплательщика (если родитель самостоятельно платит налоги).
Благодаря этому вычету с суммы, хранящейся на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), можно вернуть 13 процентов от 400 тысяч рублей - 52 тысячи за год.
Правом на такой вычет обладает налогоплательщик, получивший доход благодаря продаже или погашению ценных бумаг.
Счет должен быть открыт как минимум на три года.
Ранее россиян освободили от необходимости лично подавать декларацию 3-НДФЛ для получения некоторых налоговых вычетов. С конца мая 2021 года за вычетами можно обратиться онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Деньги в таком случае вернут за 15 дней с момента подачи заявления.
Эта система автоматизирована, если у человека есть право на вычет, в личном кабинете на сайте ФНС появится предзаполненное заявление - оно формируется по итогам 20-дневной проверки сведений.
Как это работает: налоговики проводят автоматизированную проверку права человека на вычет (с помощью информационной системы ФНС, куда поступает информация о расходах на покупку жилья, погашении процентов и сумме на инвестиционном счете).
На социальные вычеты (к примеру, на обучение и лечение), упрощенная схема не распространяется, в этих случаях по-прежнему надо подавать декларацию 3-НДФЛ самому.
Получить вычет можно, если прошло не больше трех лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период, в котором случились расходы. То есть в 2023-м налогоплательщик может вернуть часть денег, потраченных в 2020-2022 годах.