Налоговый вычет в 2023: когда подавать, документы, сумма

В 2023 году у россиян впервые появилась возможность получить налоговый вычет за занятия в тренажерном зале. Какие еще бывают вычеты и как получить налоговый вычет - в материале «Рамблера».

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Имущественный налоговый вычет

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Самые крупные вычеты в РФ полагаются за покупку жилья. От налога в таком случае освобождают сумму максимум в два миллиона рублей (если квартира дороже - сумма вычета не изменится). Покупатель жилья может запросить у государства только 13 процентов от суммы, не более 260 тысяч рублей.

Если же квартира была куплена в браке, каждый из супругов может получить налоговый вычет в 260 тысяч. При этом недвижимость должна стоить не менее четырех миллионов рублей.

Налоговики подчеркнули, что вычетом не удастся воспользоваться, если жилье покупают за счет маткапитала (и с использование госсредств в целом) и если квартиру приобрести у родственников - супругов, родителей, детей, усыновителей, дедушек, бабушек и внуков.

Проценты за проценты

Россияне, взявшие жилье в ипотеку, могут вернуть 13 процентов от суммы выплаченных процентов по кредиту.

Лимит для расчета такого вычета - максимум три миллиона рублей (для кредитов, взятых после 1 января 2014 года). Как и со всеми вычетами, сумма этого вычета составит 13 процентов от выплаченных процентов. То есть максимальная сумма для возврата равна 390 тысячам рублей.

Для ипотеки, взятой раньше 2014 года, лимита на размер процентов нет. В ФНС объяснили, что если в этом случае человек выплатил проценты на четыре миллиона рублей, он сможет вернуть 13 процентов от всей суммы, то есть 520 тысяч рублей.

Социальный налоговый вычет

Такой налоговый вычет возвращают за расходы на благотворительность, добровольное пенсионное страхование, учебу, лечение и лекарства, частное пенсионное обеспечение и страховку жизни. В 2023-м появилась новинка - социальный вычет можно получить за оплаченные в 2022 году физкультурно-оздоровительные услуги.

Как и со всеми остальными вычетами, вернуть можно 13 процентов от потраченного. Максимальная сумма «социальных» расходов, из которой налоговики вычтут и вернут вам 13 процентов, - 120 тысяч рублей. Максимальная экономия составит 15 тысяч 600 рублей.

Подробнее о социальных вычетах: Если весь год собирать чеки и документы об оказании медуслуг, в итоге можно будет вернуть 15 600 рублей.

При оплате дорогостоящего лечения сумма для расчета вычета не ограничена.

Вычет полагается за платное образование - очное, заочное, курсы повышения квалификации, автошколы и школы иностранных языков. Вычет для этой категории также можно получить максимум со 120 тысяч рублей, то есть опять же 15 600 рублей.

Чтобы получить вычет «за ЗОЖ», при подаче декларации 3-НДФЛ потребуется приложить договор с фитнес-центром и документы об оплате. Если оформляется вычет за спортивные занятия детей, то к этим документам добавится свидетельство о рождении ребенка.

Вычет за спорт и фитнес дают за занятия не во всех спортивных центрах. Чтобы вычет одобрили, организация или индивидуальный предприниматель должны быть включены в перечень Минспорта (его обновляют каждый год).

Стандартные вычеты

Существует стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет (он уменьшает для родителей налог на доходы физических лиц).

Детали: Размер вычета зависит от количества детей: 1400 рублей на первого и второго ребенка, три тысячи - на третьего и последующих.

Предоставляется вычет резидентам РФ, уплачивающим НДФЛ 13 процентов.

Вычет дают на доход не выше 350 тысяч рублей в год (к примеру, если зарплата родителя - 35 тысяч в месяц, то вычет можно использовать за десять месяцев).

Если у ребенка есть инвалидность, вычет растет на 12 тысяч в месяц.

Для оформления вычета через работодателя, нужно один раз подать заявление, приложив свидетельство о рождении ребенка.

Самому вычет можно запросить через личный кабинет налогоплательщика (если родитель самостоятельно платит налоги).

Инвестиционный налоговый вычет

Благодаря этому вычету с суммы, хранящейся на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), можно вернуть 13 процентов от 400 тысяч рублей - 52 тысячи за год.

Правом на такой вычет обладает налогоплательщик, получивший доход благодаря продаже или погашению ценных бумаг.

То есть если: Он вносил личные деньги на ИИС;

Получал доход по операциям, учитываемым на ИИС.

Счет должен быть открыт как минимум на три года.

Упрощенное получение вычетов

Ранее россиян освободили от необходимости лично подавать декларацию 3-НДФЛ для получения некоторых налоговых вычетов. С конца мая 2021 года за вычетами можно обратиться онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Деньги в таком случае вернут за 15 дней с момента подачи заявления.

Эта система автоматизирована, если у человека есть право на вычет, в личном кабинете на сайте ФНС появится предзаполненное заявление - оно формируется по итогам 20-дневной проверки сведений.

Как это работает: налоговики проводят автоматизированную проверку права человека на вычет (с помощью информационной системы ФНС, куда поступает информация о расходах на покупку жилья, погашении процентов и сумме на инвестиционном счете).

На социальные вычеты (к примеру, на обучение и лечение), упрощенная схема не распространяется, в этих случаях по-прежнему надо подавать декларацию 3-НДФЛ самому.