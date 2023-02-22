«Известия»: отцы смогут направить маткапитал на накопительную пенсию

«Предлагаемые законопроектом изменения приравняют отца ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии», — пояснили в пресс-службе правительства «Известиям». Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, являясь одним из инициаторов законопроекта пояснила, что из-за формулировки согласно действующему законодательству отец не может направить маткапитал на накопительную часть своей пенсии: «Фактически отец получает все те же возможности для использования средств. Но сегодня из-за того, что последний вариант называется пенсией матери, отцы не могут воспользоваться этим правом. Логично им его вернуть». Отмечается, что фактически количество получателей маткапитала не изменится, поэтому дополнительных бюджетных средств не потребуется.