Пособия для детей до 17 лет в 2023: как оформить, условия

Первого января 2023 года было введено новое единое пособие для семей с детьми до 17 лет. Кто может претендовать на выплату, требования для получения, правила оформления, необходимые документы и многое другое – в материале «Рамблера».

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Кто имеет право на пособие

Видео дня

На новое пособие могут претендовать граждане РФ с детьми, которые также имеют российское гражданство, с учетом комплексной оценки нуждаемости. Этот термин включает в себя несколько условий:

Среднедушевой доход семьи за расчетный период не превышает сумму регионального прожиточного минимума. Все совершеннолетние члены семьи имеют трудовой доход или же объективную причину его отсутствия, например, женщина в декрете. Имущество семьи соответствует установленному перечню. Так, при наличии двух автомобилей оформить пособие не удастся даже при низком уроне дохода.

В третий пункт также входят такие критерии: не более 24 квадратных метров на одного члена семьи, земельный участок не более 0,25 гектаров в городе и одного гектара в сельской местности, и не более 13 929 рублей дохода в виде процентов по вкладам на год. Также должно быть соблюдено правило нулевого дохода.

Стоит отметить, что в составе семьи учитываются заявитель, супруг и дети. Другие родственники, а также совершеннолетние дети (за исключением студентов в возрасте до 23 лет) не считаются.

Правило нулевого дохода

Это правило заключается в том, что у каждого совершеннолетнего члена семьи должен быть доход на протяжении хотя бы месяца в текущем расчетном периоде или же объективное обоснование его отсутствия.

К трудовых доходам можно отнести заработную плату, пенсию, стипендию, доход ИП и самозанятых, а также авторские отчисления. А к объективным причинам отсутствия дохода относятся беременность, уход за ребенком или другим членом семьи, служба в армии по призыву и три месяца после увольнения в запас, очное обучение до 23 лет, непрерывное лечение свыше трех месяцев, лишение свободы и три месяца после освобождения, а также не более шести месяцев в расчетном периоде на учете по безработице.

Если же нет уважительной причины отсутствия дохода, то в получении пособия будет отказано в независимости от уровня обеспечения семьи.

Размер пособия

Так, размер единого пособия составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума детей в регионе.

50 процентов – базовый размер. Он может увеличиваться исходя из размера среднедушевого дохода семьи. Если сумма дохода на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, то происходит увеличение размера пособия до 75 процентов. Если даже в этом случае доход вместе с пособием не достигает минимума, то тогда размер будет увеличен до 100 процентов.

Известно, что среднее значение выплат на детей будет от семи тысяч до 14 тысяч рублей.

Как получить пособие

Подать заявление на пособие можно через госуслуги, в клиентских службах Социального фонда России, в МФЦ. Само заявление рассматривается в течение 35 рабочих дней, а документы необходимо подать за 10 дней.

По ссылке можно найти перечень необходимых документов, который был утвержден Постановлением Правительства РФ № 2330 от 16 декабря 2022 года, для подачи заявления на получения ежемесячного пособия.

Перечисление пособия осуществляется до 25 числа следующего месяца: