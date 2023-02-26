Пенсии неработающим пенсионерам в 2023: доплаты, размер, индексация

За последние семь месяцев пенсии неработающим пенсионерам в РФ повышали дважды. Какими будут пенсии в 2023 году и как проходят их индексации - читайте в материале «Рамблера».

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Что такое индексация

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Индексация пенсии представляет собой периодическое (раз в год, раз в несколько месяцев) увеличение выплат государством. Размер индексации зависит от инфляции.

При этом минимальная пенсия всегда должна быть не ниже, чем прожиточный минимум в регионе, где живет пенсионер. Если пенсия по каким-то причинам не дотягивает до этого уровня, для пенсионера установят социальную доплату, которая подтянет его выплаты к величине ПМ.

С 1 января 2023-го прожиточный минимум для пенсионеров составляет 12 363 рубля в целом по России. Величина ПМ меняется в зависимости от региона.

К примеру, в Москве этот показатель составляет 16 257 рублей, в Подмосковье - 14 858 рублей, в Санкт-Петербурге - 12 981 рубль, в Челябинской области - 11 808 рублей, а в Татарстане - 10 508 рублей. Юрист Андрей Мисаров объяснил РБК, что обычно чем богаче российский регион, чем больше в нем зарплаты, тем больше пенсионные отчисления и тем выше сами пенсии.

Чтобы получать доплату к пенсии до уровня ПМ, необходимо обратиться в органы соцзащиты или Пенсионный фонд России (ПФР).

Эксперт по пенсионному страхованию Евгений Биезбардис рассказывал «Комсомольской правде», что в России очень низкий коэффициент замещения. Это означает, что пенсионеры, когда-то получавшие маленькие зарплаты, сейчас имеют 50 - 70 процентов от того заработка, но люди, вышедшие на пенсию из среднего класса, обеспечены всего 15 - 25 процентами от своих зарплат.

Биезбардис заявил, что это связано с политикой доведения пенсии до ПМ. Из-за этого человек, заработавший пенсию в восемь тысяч рублей, начнет получать 11-12 тысяч за счет доплаты. А люди, самостоятельно заработавшие пенсию в 12 тысяч, никаких дополнительных выплат не имеют.

Размер ПМ в России растет каждый год, поэтому и пенсии индексируют регулярно.

Размер пенсий в 2023 году

В России существуют социальные и страховые пенсии. Чтобы получать страховую пенсию по старости, нужны минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы.

С 1 января 2023 года размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырос на 4,8 процента. С учетом предыдущей (июньской) индексации на десять процентов выплаты в итоге выросли на 15,3 процента к началу 2022-го.

Благодаря новой индексации фиксированная выплата (базовая часть страховой пенсии) поднялась с 7220,74 до 7567,34 рубля.

К этим деньгам добавляются баллы. За год можно накопить до десяти баллов, в 2022-м стоимость одного балла составляла 118,09 рубля, а с 1 января 2023 года - 126,13 рубля. При расчете пенсии все заработанные баллы умножаются на стоимость одного балла в том году, когда пенсию назначили.

Андрей Мисаров объяснил, что рассчитываются страховые пенсии по такой формуле: сумма баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов - ИПК) х стоимость одного пенсионного балла + фиксированная выплата.

В 2022 году требовалось иметь 13 лет стажа и 23,4 пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии.

В самом начале 2022 года размер средней страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составлял 19 017 рублей, в конце 2022-го он достиг 20 864 рублей, а в начале 2023-го такие пенсии превысили 21 тысячу рублей.

Индексация проводится автоматически для всех пенсионеров, подавать заявления для повышения пенсии не нужно. Первые повышенные выплаты пенсионеры уже получили в январе.

В Министерстве труда отмечали, что средняя страховая пенсия к концу 2023 года должна вырасти до 21 864 рублей.

Министр труда Антон Котяков объяснял, что из-за взлета инфляции в 2022 году пенсии в РФ договорились повышать в несколько этапов. В целом рост страховых пенсий за год превысит 15 процентов.

Социальные пенсии за 2023 год

В апреле 2023 года социальные пенсии в России поднимут на 3,3 процента, их размер к концу года ожидается на уровне в 12 562 рубля.

Такие пенсии были созданы для людей, не имеющих нужного для страховой пенсии подтвержденного стажа работы. Их также получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Заявление о назначении социальной пенсии можно подать в отделении ПФР или в МФЦ, отправить по почте или онлайн (через Госуслуги или личный кабинет ПФР). Из документов потребуется лишь паспорт. Заявление в ПФР рассмотрят за десять рабочих дней.

И еще немного о доплатах