Пособия на детей в 2023: размер выплат, условия, как оформить

«Рамблер» собрал информацию об основных мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин в 2023 году. В этом материале мы расскажем, кто имеет право на получение пособия на детей и как его правильно оформить.

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Единое пособие

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С 1 января 2023 года многие социальные выплаты для поддержки семей с детьми объединили в одно пособие. В единое (ранее – универсальное) пособие с 2023 года входят такие выплаты:

ежемесячное пособие беременной женщине, вставшей на учет в течение первых 12 недель беременности (источник – ПФР);

ежемесячную выплату на первого ребенка до трех лет (социальная защита);

ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет (источник – ПФР из маткапитала);

ежемесячную выплату на третьего или последующего ребенка до трех лет (источник – социальная защита);

пособие по уходу за ребенком до полутора лет, если родители нигде не работают (источник – ПФР);

ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет (источник – социальная защита);

ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет (источник – ПФР).

Если до 2023 года многие из этих выплат были фиксированными, то теперь, когда все они объединены в единое пособие, сумма может варьироваться в зависимости от нуждаемости семьи. Выплачивает пособие теперь Пенсионный фонд России. Раньше же каждое пособие было закреплено за определенным ведомством – какие-то выплачивал ПФР, какие-то – социальная защита за счет бюджетных средств, какие-то – ПФР вычитал из материнского капитала.

Условия получения пособия на детей в 2023 году

Подать заявку на оформление единого пособия можно через портал Госуслуг, однако для этого вы должны быть авторизованы, а профиль должен быть подтвержден (сделать это можно в ближайшем МФЦ, например).

Важным условием для получения пособия является тот факт, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в том регионе, в котором вы проживаете.

Помимо этого, значение имеет имущество всех членов семьи – если оно не укладывается в установленный перечень, выплата пособия не будет назначена, даже если доходы ниже прожиточного минимума.

Также важно, чтобы взрослые члены семьи имели трудовой доход или уважительную причину, по которой у них нет возможности трудоустроиться. В противном случае пособие также не будет одобрено.

Что конкретно изменилось

С условиями и размерами выплат на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати не произошло кардинальных изменений, а вот родители детей до трех лет и беременные женщины теперь будут оформлять пособие исходя из новых правил. Для кого-то они станут выгодными, а кого-то и вовсе лишат данной социальной поддержки.

Напомним, что ранее родители детей до трех лет, которым полагались выплаты, получали фиксированную сумму в 7678 рублей до полутора лет от рождения ребенка при условии отсутствия трудовой занятости у взрослых, а на детей до трех лет с полутора получали 100% прожиточного минимума.

Теперь же ситуация такова: размер пособия может варьироваться, как мы уже сказали выше, от 50% до 100%, в зависимости от дополнительных, так называемых, условий нуждаемости.

Простыми словами: если вас можно отнести к малоимущим по размеру дохода относительно прожиточного минимума, установленного в вашем регионе, однако, в собственности у вашей семьи, например, два или три транспортных средства, на выплату вы права не имеете. Или, например, у вас допустимое по условиям количество имущества, недостаточный доход, но никто из вашей семьи не работает и не имеет на то уважительной причины, вы так же не имеете права на получение пособия.

Однако в некоторых случаях такие изменения наоборот скажутся положительно – те, кто раньше мог получать лишь фиксированные 7678 рублей, ввиду введений новых правил и условий нуждаемости, могут начать получать при беременности или на ребенка до трех лет не привычные 50% от прожиточного минимума, а 75% или все 100%.

На ребенка, рожденного до 31.12.2022, можно получать пособие по прежним правилам, то есть без учета нуждаемости семьи – на усмотрение родителей.

Как оформить

Для того, чтобы узнать, на какую выплату может рассчитывать именно ваша семья, обратитесь в МФЦ, клиентскую службу социального фонда или заполните электронное заявление на портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявления – до 35 рабочих дней.