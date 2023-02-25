Материнский капитал в 2023: сумма, как получить и потратить

В 2023 году материнский капитал (семейный) проиндексировали на 11,9%, а также расширили перечень целей для его использования. Кто может получить выплаты, сколько они составят и как можно распорядиться полученными средствами, рассказываем в материале «Рамблера».

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Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей. Она действует с 2007 года и до конца 2026 года. Ее цель — повысить рождаемость в стране. В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — 779 тысяч рублей. При этом на увеличенную выплату смогут рассчитывать те, кто уже оформил маткапитал на первого ребенка, но еще не получал на второго. В таком случае размер выплаты составит 189,5 тысяч рублей. Рассчитывать на индексацию выплат могут также и те, у кого осталась часть неиспользованных средств маткапитала.

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Кто и как может получить материнский капитал

Получает материнский (семейный) капитал в приоритетном порядке мать ребенка. При этом обратиться за получением выплаты может и отец, если мать умерла или лишена родительских прав, перестала быть усыновителем или единственный усыновитель он. На материнский капитал также имеют право женщины и отцы, усыновившие второго или третьего ребенка с первого января 2007 года, женщины и отцы, усыновившие первого ребенка с первого января 2020 года.

Сертификат оформляется в беззаявительном порядке. Он направляется в личный кабинет на «Госуслугах». Обычно на оформление уходит около 15 дней после регистрации рождения ребенка. Если сертификат не оформлен в беззаявительном порядке, следует подать заявление через портал госуслуг.

Сертификат может быть бумажным или электронным. Обе формы имеют одинаковую юридическую силу.

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На что можно потратить материнский капитал в 2023 году

Одним из самых популярных способов использования господдержки остается улучшение жилищных условий. Однако воспользоваться средствами для этих целей можно только тогда, когда ребенку исполнится три года. Средства маткапитала также можно использовать при покупке квартиры или дома за свои деньги или в ипотеку. В таком случае потратить сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребенка. Обычно средства направляют на погашение основного долга жилищного кредита, рефинансирование или первоначальный взнос.

Маткапитал можно использовать и при участии в льготных программах — дальневосточной, сельской, семейной, льготной на новостройки, военной ипотеках. С 2021 года подать заявление на самое востребованное направление программы (покупку или строительство жилья в ипотеку) стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Большим плюсом является тот факт, что сбором необходимых документов занимаются банки.

Отметим, что сертификат нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; а также из средств маткапитала невозможно погасить кредит за такое жилье.

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Материнский капитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений матери и передан в доверительное управление УК или в негосударственный пенсионный фонд.

Семьи с низкими доходами могут получить из маткапитала ежемесячную выплату на детей. Для этого нужно, чтобы доход на члена семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Пособие предоставляется до достижения ребенком трех лет. Его размер равен прожиточному минимуму на детей в субъекте.

Средства материнского капитала можно направить на оплату обучения детей в образовательных учреждениях любого уровня (от детского сада до вуза) и общежития, предоставляемого образовательной организацией, а также на покупку и оплату услуг для детей-инвалидов.