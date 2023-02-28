Выплаты на детей до 3 лет в 2023: сумма, как оформить пособие

Когда наступает беременность, женщина совершенно по-другому начинает относится к себе и своей жизни, ведь теперь она должна нести ответственность не только за себя, но и ребенка. Одновременно с уровнем ответственности возрастает и уровень расходов. И, конечно, каждая женщина должна знать о том, что имеет право получить единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году и как это нужно оформить.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» рассказывает, что изменилось с января 2023 года и какие выплаты имеет право получить женщина, если у нее есть ребенок до трех лет.

Видео дня

Отпуск по уходу за ребенком

Вообще это время принято называть декретом, но официальное название звучит именно так. Сразу после рождения ребенка женщина получает единовременное пособие, а также материнский капитал. Также она получает ежемесячные декретные выплаты, они рассчитываются исходя из уровня среднего дохода за два предшествующих рождению ребенка года.

Единое федеральное пособие

С 1 января 2023 года было введено единое федеральное пособие, получить которое имеют право определенные категории граждан в связи с рождением и воспитанием ребенка. В нем были объединены несколько мер поддержки, которые действовали раньше, в том числе выплаты на ребенка до трех лет.

Единое федеральное пособие назначается на детей от 0 до 17 лет, также его имеют право получить беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель. В течение нескольких лет будет действовать переходный период, это значит, что любая семья сможет проанализировать имеющуюся информацию и выбрать наиболее выгодные для себя условия.

Напомним, что раньше семьи получали другое пособие, равное по размеру величине регионального прожиточного минимума. Кроме того, каждый субъект федерации может назначить региональные выплаты. Чтобы узнать это, нужно обратиться в местные отделы социальной защиты населения.

Кто имеет право на единое федеральное пособие

Все подробности прописаны в Постановлении Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».

Согласно документу, получить пособие может один из родителей (либо опекун или усыновитель) ребенка в возрасте от нуля до 17 лет. Важное условие: получатель должен быть гражданином РФ и постоянно проживать в стране.

Если семья будет признана нуждающейся в поддержке, будет назначена выплата.

От чего зависит размер пособия

Минимальный размер пособия составляет 50 процентов от установленного в конкретном регионе прожиточного минимума ребенка. Если даже в этом случае средний доход семьи остается по-прежнему низким, пособие увеличивается до 75 или 100 процентов.

Как получить пособие на ребенка в возрасте до 3 лет

В первую очередь нужно соответствовать определенным условиям: среднедушевой доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума, также у семьи не должно быть имущества, сверх установленной нормы.

Какое имущество не станет препятствием для начисления пособия:

квартира любой площади или несколько квартир, если на одного члена семьи в сумме не придется более 24 кв. м.;

дом любой площади или несколько жилых домов, но также действует ограничение – не более 40 кв. м. на члена семьи;

дача;

гараж;

автомобиль;

один или несколько земельных участков, о с ограничением – не более 0,25 га на члена семьи в городе и не более 1 га в сельской местности.

В некоторых случаях возможны исключения, например, для многодетных семей и семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

Какие доходы будут учтены при расчете:

заработная плата, в том числе по договору гражданско-правового характера, включая все премии и стимулирующие выплаты;

другие пособия и пенсии;

стипендии;

алименты;

компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей;

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других структур;

проценты по вкладам, дивиденды и тому подобное;

выигрыши.

Полный список условий представлен в Постановлении Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».

Подать заявление и все необходимые документы можно дистанционно через «Госуслуги» либо лично в одном из отделений Социального фонда или в МФЦ.

Полный список документов может меняться в зависимости от жизненной ситуации, поэтому все предварительно лучше уточнить. Часть документов запросит ведомство, часть нужно предоставить, например:

документы, удостоверяющие его личность и личность супруга или супруги,

свидетельство о рождении ребенка, на которого оформляется пособие,

свидетельство о браке или его расторжении,

СНИЛС для всех членов семьи.