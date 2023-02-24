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1 час назад

Россиянам разрешат жарить шашлыки на дачах и не платить за вывоз мусора

Мослентаиещё 2

С марта 2023 года россиянам разрешат жарить шашлыки на дачах и не платить за вывоз мусора. В стране произойдут законодательные изменения, благодаря вводу которых жители страны смогут требовать перерасчета платы за вывоз мусора, а дачникам можно будет спокойно жарить шашлыки на своих участках, напоминает «Российская газета».

Россиянам разрешат жарить шашлыки на дачах и не платить за вывоз мусора
Фото: Елена Горбачева / КоммерсантъЕлена Горбачева / Коммерсантъ

Так, в стране вступят в силу правила сжигания мусора и листвы, установки мангалов на дачных участках. В МЧС России решили отказаться от жестких нормативов.

«Если мы говорим о приготовлении шашлыков в мангалах, то теперь расстояние от мангала до любых построек может быть пять метров. Для небольших садовых участков это вполне выполнимое требование», — объяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

А перерасчет платы за вывоз мусора можно будет потребовать в случае, если человек уезжал на дачу или в отпуск. Для пересмотра платы потребуется написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы, например туристические путевки или авиабилеты

Ранее юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева напомнила о правилах приготовления шашлыков и штрафах за их несоблюдение.

Личный счет,Никита Чаплин,Елена Пономарева,МЧС России,Госдума,
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