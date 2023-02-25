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1 час назад

Как мошенники воруют деньги с банковских карт россиян

РИА "ФедералПресс"иещё 1

За последние три года количество мошенников, которые пытаются заполучить деньги с банковских карт россиян, побило все рекорды. Банк России заблокировал более 756 тыс. номеров злоумышленников. Эксперт по информационной безопасности Андрей Прозоровский рассказал, что чаще всего россияне становятся жертвами фишинговых атак.

Как мошенники воруют деньги с банковских карт россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такие атаки маскируют под опросы о качестве услуг, представляясь сотрудниками органов безопасности. Здесь играет решающую роль человеческий фактор, говорит Прозоровский. Сейчас банки усилили защиту личных данных клиентов, однако это не сильно усложняет работу мошенников.

«Скорее, расчет идет на прессинг и давление на человека в не самых комфортных для него обстоятельствах», – отмечает специалист.

Даже если клиент рассказал всю личную информацию в состоянии тревожности, то всегда есть время обратиться в банк за помощью и не потерять свои деньги, передает «Вечерняя Москва». «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, в каких случаях банк может заблокировать карту клиента.

Личный счет,Банк России,
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