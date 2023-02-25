Как мошенники воруют деньги с банковских карт россиян

За последние три года количество мошенников, которые пытаются заполучить деньги с банковских карт россиян, побило все рекорды. Банк России заблокировал более 756 тыс. номеров злоумышленников. Эксперт по информационной безопасности Андрей Прозоровский рассказал, что чаще всего россияне становятся жертвами фишинговых атак.

Такие атаки маскируют под опросы о качестве услуг, представляясь сотрудниками органов безопасности. Здесь играет решающую роль человеческий фактор, говорит Прозоровский. Сейчас банки усилили защиту личных данных клиентов, однако это не сильно усложняет работу мошенников.

«Скорее, расчет идет на прессинг и давление на человека в не самых комфортных для него обстоятельствах», – отмечает специалист.