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2 часа назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

ТАСС

Машинист автомобильного крана, стоматолог-ортопед и заведующий хозяйством вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий, которые подойдут для соискателей-пенсионеров. Таким специалистам доступен заработок от 150 тыс. до 255 тыс. рублей, следует из подборки сервиса "Работа.ру", имеющейся в распоряжении ТАСС.

Раскрыты самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров
Фото: ТАССТАСС

Специалисты сервиса проанализировали более 19 тыс. опубликованных вакансий и подобрали среди них самые высокооплачиваемые, которые предполагают найм, в том числе, людей пенсионного возраста.

"Одну из самых высоких заработных плат для возрастных соискателей предлагают машинисту автомобильного крана в Красноярском крае - до 255 тыс. рублей. Специалисту предстоит управлять автокраном и содержать автомобиль в исправном техническом состоянии", - говорится в подборке.

Кроме того, в Иркутске ищут стоматолога-ортопеда в сеть частных клиник. Такому работнику готовы платить от 200 тыс. рублей за вахту.

Заведующий хозяйством в нефтегазовой компании в Томске может получать от 150 тыс. рублей в месяц. В обязанности сотрудника будет входить обеспечение функционирования хозяйственной деятельности вахтового городка. В Москве ищут швею с зарплатой до 135 тыс. рублей. Сотруднику предстоит выполнять пошив женской одежды различной степени сложности из разных тканей.

Главному бухгалтеру на кондитерской фабрике в Кременках предлагают зарплату до 130 тыс. рублей. В Одинцове требуется невролог, которому будут платить от 120 тыс. рублей.

Доход до 120 тыс. рублей также доступен обмотчику в Новосибирске. Специалисту предстоит заниматься обмоткой проводом якорей и статоров электрических машин.

Аналогичную зарплату предлагают ведущему инженеру-проектировщику систем автоматического пожаротушения в Петербурге. От 100 тыс. рублей готовы платить программисту 1С в Самаре. Судебный юрист в Москве может зарабатывать также до 100 тыс. рублей. Среди обязанностей сотрудника - написание судебных исков, прошений, ходатайств, а также представление интересов клиента компании в суде.

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