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51 минуту назад

Россиян предупредили о риске отключения UnionPay за рубежом

Илья Родин

Российские кредитные организации призвали своих клиентов, владельцев карт платежной системы Union Pay, снять деньги со счетов в необходимом объеме. Об этом пишет РБК.

Россиян предупредили о риске отключения UnionPay за рубежом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне США и Великобритания ввели жесткие блокирующие санкции против ряда российских банков. В частности, ограничительные меры были введены против 5 из 12 российских эмитентов карт UnionPay.

По данным экспертов, попадание в SDN-список означает заморозку всех находящихся в США активов, приостановку операций в долларах, а также риски введения вторичных рестрикций на компании-партнеры.

Представители банка «Зенит» оповестили своих клиентов с помощью рассылки. Они сообщили, что в связи с введенными мерами операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшие дни. Сотрудники кредитной организации порекомендовали немедленно снять необходимые средства.

Сотрудники банков «Уралсиб», «Санкт-Петербург», МТС-банка также предупредили держателей карт о грядущих проблемах с обслуживанием карт. Они посоветовали как можно быстрее снять нужные суммы.

Уточняется, что карты UnionPay будут действительны в России, так как операции внутри страны обрабатываются с помощью российской системы НСПК.

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