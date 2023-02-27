Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Многие россияне получают пенсию меньше, чем могли бы, потому что у них не подтвержден какой-либо период работы. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова. Она рассказала, что эту ситуацию можно исправить, подтвердив стаж.

«Даже если организации, где человек работал, уже не существует, информация о ней есть в архивах. В этом году получить архивные данные стало проще. СФР будет содействовать в получении документов для назначения пенсии, ведь фонд сам должен направлять соответствующие запросы в архивы и другие организации», — рассказала Елена Кузнецова изданию Life.

Она отметила, что даже если стаж не удавалось подтвердить раньше, его можно попробовать подтвердить еще раз. Она назвала еще несколько факторов, которые увеличивают размер пенсии:

Работа в районах Крайнего Севера, а также в приравненных к ним территориях;

Работа в сфере сельского хозяйства;

Поздний выход на пенсию;

Проживание в определенных субъектах страны, например в Москве;

Работа в компаниях, которые делают дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды.