Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Многие россияне получают пенсию меньше, чем могли бы, потому что у них не подтвержден какой-либо период работы. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова. Она рассказала, что эту ситуацию можно исправить, подтвердив стаж.
«Даже если организации, где человек работал, уже не существует, информация о ней есть в архивах. В этом году получить архивные данные стало проще. СФР будет содействовать в получении документов для назначения пенсии, ведь фонд сам должен направлять соответствующие запросы в архивы и другие организации», — рассказала Елена Кузнецова изданию Life.
Она отметила, что даже если стаж не удавалось подтвердить раньше, его можно попробовать подтвердить еще раз. Она назвала еще несколько факторов, которые увеличивают размер пенсии:
Россияне получат новую гарантию того, что их пенсионные накопления не сгорят. Пенсионные накопления будут страховать так же, как страхуют вклады. Государство застрахует накопления суммой до 2,8 млн рублей и они не сгорят, даже если банк будет ликвидирован.