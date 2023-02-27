Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Ura.Ru

Многие россияне получают пенсию меньше, чем могли бы, потому что у них не подтвержден какой-либо период работы. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова. Она рассказала, что эту ситуацию можно исправить, подтвердив стаж.

«Даже если организации, где человек работал, уже не существует, информация о ней есть в архивах. В этом году получить архивные данные стало проще. СФР будет содействовать в получении документов для назначения пенсии, ведь фонд сам должен направлять соответствующие запросы в архивы и другие организации», — рассказала Елена Кузнецова изданию Life.

Пенсии неработающим пенсионерам в 2023: доплаты, размер, индексация

Она отметила, что даже если стаж не удавалось подтвердить раньше, его можно попробовать подтвердить еще раз. Она назвала еще несколько факторов, которые увеличивают размер пенсии:

  • Работа в районах Крайнего Севера, а также в приравненных к ним территориях;
  • Работа в сфере сельского хозяйства;
  • Поздний выход на пенсию;
  • Проживание в определенных субъектах страны, например в Москве;
  • Работа в компаниях, которые делают дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды.

Россияне получат новую гарантию того, что их пенсионные накопления не сгорят. Пенсионные накопления будут страховать так же, как страхуют вклады. Государство застрахует накопления суммой до 2,8 млн рублей и они не сгорят, даже если банк будет ликвидирован.

Личный счет,Елена Кузнецова,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий