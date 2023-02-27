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1 час назад

Российские банки предложили снизить размер бесплатных переводов самому себе

Говорит Москваиещё 6

Кредитные организации считают, что нужно установить диапазон в 300-600 тысяч рублей в месяц.

Банки предложили снизить размер бесплатных переводов самому себе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре I чтение в Госдуме прошёл законопроект, согласно которому граждане смогут переводить без комиссии средства между своими счетами в разных банках на сумму до 1 млн 400 тысяч рублей. Такой лимит предложил установить Центробанк, считая, что это одна из мер по борьбе с зарплатным рабством.

По информации источников РБК, против инициативы в первоначальном виде выступили Сбербанк и ВТБ. Они предложили установить лимит бесплатных переводов в 200 тысяч рублей в месяц.

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