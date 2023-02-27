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1 час назад

Иностранцы смогут оформить полис ДМС на "Госуслугах"

ТАСС

Иностранные граждане смогут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) на портале госуслуг - для этого, а также для оплаты полиса, есть специальный сервис, сообщает Минцифры России.

Иностранцы смогут оформить полис ДМС на "Госуслугах"
Фото: ТАССТАСС

"Полис ДМС - это обязательный документ для иностранных граждан в России. Он необходим для получения медпомощи и трудоустройства на территории страны. Теперь иностранцы могут оформить его на "Госуслугах" и оплатить онлайн", - сообщили в министерстве.

Минцифры поясняет, что для оформления полиса иностранному гражданину необходимо воспользоваться подтвержденной учетной записью на "Госуслугах" и заполнить соответствующее заявление. Оплата полиса происходит на сайте страховой компании после принятия заявления. Электронный полис ДМС придет в личный кабинет пользователя на портале в течение двух рабочих дней.

Полис ДМС обязателен для получения патента на работу иностранным гражданам. Он оформляется сроком на три, шесть, девять месяцев и на один год.

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