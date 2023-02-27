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56 минут назад

Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде февраля составила 7,93%

ТАСС

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде февраля 2023 года не изменилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 7,93%, говорится в материалах Банка России.

Раскрыта максимальная ставка по рублевым вкладам в феврале
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным ЦБ, ставка в первой декаде февраля также составляла 7,93%, во второй и третьей декадах января 2023 года - 8,04%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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